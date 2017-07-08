Nokia Akıllı Telefonlarda ZEISS Lens Yer Alacak

Nokia akıllı telefon kullanıcıları için yeni görüntüleme standartlarını belirlemek için geçmişten gelen bağlılık yeniden alevleniyor.

Nokia akıllı telefonlarda ZEISS lens yer alacak

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