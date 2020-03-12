Nokia'dan, Android 10'a Corona Virüs "Ayarı"

Nokia telefonları üreten HMD Global, Corona virüsü salgını nedeniyle bazı değişiklikler yaptığı Android 10 güncellemesi yol haritasını paylaştı.

Nokia, Yenilediği Android 10 Planlarını Açıkladı

Nokia telefonların üreticisi HMD Global, Android 10 gücellemesiyle ilgili planlarını geçen sene ağustosta duyurmuştu. Firma, büyük Android güncellemelerini zamanında yayınlama sözünü tutacağını söylüyor. Ancak firma, Corona virüsü salgını nedeniyle yol haritasında bazı değişiklikler de yaptı.

Buna göre güncellemeyi 2020'nin ilk çeyreğinin başında alması beklenen Nokia 2.2 Plus gibi cihazlar, güncellemeye muhtemelen birkaç ay geç kavuşacaklar. Nokia 3.1 Plus, 3.2 ve 4.2'nin güncelleme tarihleri de ilk çeyreğin sonuna ertelendi. Nokia 1 Plus ve Nokia 5.1 Plus'ın güncellemeyi alacağı tarih, 2020'nin ikinci çeyreği olarak "güncellendi".

The Nokia 6.1, 6.1 Plus ve 7 Plus, işletim sistemi güncellemelerini bu senenin başlarında almışlardı. Güncellemeler birkaç ay gecikecek olsa da HMD Global'in üst düzey yöneticilerinden Juho Sarvikas, Android 10'u tüm modellerine en hızlı getiren şirketlerden biri olmayı amaçladıklarını söylüyor.

HMD, daha önce bazı telefonları için güvenlik güncellemelerini bir sene daha sunacağını söylemişti. Yeni cihazlar konusuna gelirsek, firmanın Nokia 5.2'yi 19 Mart'ta Londra'da tanıtması bekleniyor.

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