Nokia 9.2 Göründü! Nokia Yeni Telefonuyla Kamera Şovu Yapacak!

Nokia 9 Pureview, geçtiğimiz sene HMD Global tarafından Mobil Dünya Kongresi 2019'da tanıtılmıştı. Aradan geçen 1 yılın ardından Nokia halen halef telefonunu tanıtmış değil, ancak bu konuda çalışmaların olduğuna dair bilgiler geliyor. Nokia 9.2 de bunlardan biri.
Muhtemelen Mobil Dünya Kongresi iptal edilmeseydi, Nokia'yı MWC 2020 sahnesinde görecek ve Nokia 9.2'nin tanıtımına konuk olacaktık. MWC 2020'nin iptal edilmesiyle beraber pek çok akıllı telefon üreticisi yeni modellerini internet üzerinden tanıtmış, pek çok marka ise modellerini tanıtamamıştı.
Her neyse, sonunda henüz tanıtılamayan telefonlardan biri olan Nokia 9.2, konsept render görüntüleriyle kendini gösterdi. Ben Geskin tarafından yayınlanan render görüntüsüne göre, HMD Global, Nokia 9.2'de arka yüzde yine kamera şovu yapmaya hazırlanıyor. Nokia 9.2, her ne kadar Nokia 9 Pureview gibi 5 kameralı bir tasarımla karşımıza çıkmayacak olsa da, yine de 4 kamerasıyla trendi yakalayacak bir model olacak.
Daire şeklinde bir kamera alanında yer verdiği 4 lens ile Huawei'nin Mate 30 Pro akıllı telefon tasarımını andıran Nokia 9.2, yalnızca kameralarıyla güçlü olmayacak, teknik kadrosuyla da buna eşlik edecek.
Snapdragon 865 işlemci ile geleceği bilinen Nokia 9.2, ayrıca geniş RAM ve depolama seçeneklerine de sahip olacak. En azından bugüne kadar sızan raporlar bunları gösteriyor. Fakat tabii ki şimdilik kesin bir şey söylemek için erken. Ancak Nokia 9.2 tanıtıldığında net bir şey söyleyebileceğiz.
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