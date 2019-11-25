Nokia'dan Bir Yeni Telefon Tanıtımı Daha

Görünene göre 2019 yılının telefon tanıtımları henüz sona ermiş değil. Nokia, Twitter üzerinden bir etkinlik duyurusunu yaptı: "[Nokia] Aile[si]nin en yeni üyesi, 5 Aralık'ta tanıtılacak."
Tweet'e ekli olan kısa video ise cihazdan beklenecekler konusunda pek bir ipucu vermiyor. Elimizdeki az sayıdaki ipucu pastel pembe tonları, biraz koşu, biraz dağ tırmanışından oluşuyor.
Telefonun tasarımı konusunda herhangi bir detaya sahip değiliz. Videonun sonunda sadece "Yakında Geliyor" mesajı ve #nokiamobilelive etiketi ile baş başa kalıyoruz.
The newest addition to our family will be launched on 5 December 2019. ??Stay tuned to find out more! #NokiamobileLive pic.twitter.com/iYqPxyOTKP— Nokia Mobile (@NokiaMobile) November 22, 2019
Nokia telefonlarının gördüğümüz en son modelleri, Eylül ayındaki Nokia 7.2 ve Nokia 6.2 idi. Nokia 9 PureView için de bir devam modeli söz konusu olabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın