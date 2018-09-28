Nokia, Bootloader Kilidinizi Açıyor!
Nokia, belirli modellerinin bootloader kilidini kaldırdı! İşte telefonunu kurcalamayı ve kişiselletirmeyi sevenleri sevindiren haber...
Nokia'nın sahibi HMD Global, markayı eski günlerine döndürmek için telefonlarının yazılımında neredeyse her şeyi Google'a teslim etti. Android One programının ilk üyelerinden biri olan Nokia'nın şu anki telefon serisi, tamamen Android One'ı kullanıyor.
Android One'lı telefonların Google Pixel'lerde olduğu gibi boot kilidi açmaya izin vermesi şaşırtıcı değil. HMD'nin ürün şefi Juho Sarvikas, yaptıkları değişiklikle ilgili bir tweet paylaşarak telefonunu kurcalamayı sevenlere iyi haberi verdi.
To the passionate developer and modding community out there, we have news to share!
You can now unlock the bootloader of your #Nokia8. #BootloaderUnlock #Nokiamobilehttps://t.co/v61TmWNbV9 pic.twitter.com/EUuuzf3cKq— Juho Sarvikas (@sarvikas) 27 Eylül 2018
Kilidi açık bootloader ne işe yarıyor diye merak ediyorsanız, hemen söyleyelim. Bu telefonlarda daha çok kişiselleştirme yapmanız mümkün. Custom ROM yüklemek isteyenlerin ise bootloader'ın kilidini açmaları şart.
Nokia'nın açıklamasında bu değişikliğin sadece bazı modeller için geçerli olduğu vurgulanıyor. Ancak Nokia 8 dışında tam olarak hangi telefonların desteklendiği açık değil. Bunun yanı sıra bootloader'ı kurcalarken telefonunuza zarar vermeniz halinde garanti kapsamı dışında kalıyorsunuz.
Nokia telefonunuzun bootloader kilidini çözmekte kararlıysanız, işe bu sayfadan başlayabilirsiniz. Öncelikle bir hesap açmanız gerekeceğini söyleyelim. Bunun ardından Nokia Bootloader Unlocker uygulamasını telefonunuza indirip, uygulamada verilen kodla telefonu doğrulamanız gerekiyor. Sonraki adımlarda Nokia'nın sitesindeki yönergeleri izleyerek kilidi açabiliyorsunuz.
Zeynel A. Öztürk
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