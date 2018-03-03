Nokia, İlk Üçe Girmek İstiyor!

Geçen seneden bu yana başarılı bir çizgi tutturan Nokia, geri dönüşünü böyle tamamlamak istiyor!

  • Zeynel A. Öztürk
Nokia, İlk Üçe Girmek İstiyor!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

bunun için fiyat ve pil kameraya oynamaları gerekli ama bunu zor yaparlar çünkü çinli firmalar dünyayı istila etmeye başladılar.bakma sen samsung apple bir kaç yıla kalmaz samsung fiyatları kırmak zorunda kalıcak ve ilk 3 bile giremiycek.

çok zor eski zihniyete devam edecek gibi telefonda kendinin bi uygulaması yok arayüzüde yok nokia 5 kullanıyorum sadece pil den memnunum kamera uygulaması çok basit efek di birşey yok dümdüz uygulamalar galeri muzik çalar herşey google nin

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