Nokia, İlk Üçe Girmek İstiyor!
Geçen seneden bu yana başarılı bir çizgi tutturan Nokia, geri dönüşünü böyle tamamlamak istiyor!
- Zeynel A. Öztürk
Nokia'nın geçen sene başlayan geri dönüş sürecinin dikkat çekici olduğunu inkar etmek zor. Birçok çevre ikonik firmanın bu işi nasıl başaracağını düşünürken marka, lisans sahibi HMD Global'in altında önemli başarılara imza atıyor.
Söylenenlere göre Nokia'nın 3310 gibi nostaljik ürünleri kadar Android'li yeni amiral gemileri de ilgi çekiyor. Peki Samsung tekrar mobilin en önemli güçlerinden biri haline gelebilir mi?
"Fantastik Bir Tepki"
HMD Global üst düzey yöneticilerinden Andrej Sonkin, MWC 2018'de verdiği bir röportajda ürünlerine gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını ve piyasanın tepkisinin "harika" olduğunu söyledi. Sonkin, Nokia cihazlarının şu an 170 ülkeye dağıtıldığını, özellikle Batı Avrupa bölgesinde güçlü bir büyüme gördüklerini belirtti. Bu başarıda firmanın sıfırdan başlayarak kurduğu güçlü dağıtım ağının ve kurduğu ortaklıkların önemli payı var. Büyümenin hem tüketici, hem de kurumsal piyasalarda yaşandığını belirtelim.
Bazı Nokia telefonların, Google'ın yeni Android Enterprise Recommended programına dahil edilmesi, cihazların iş kullanımına çok uygun olduğunu gösteriyor. Sonkin bunun "dev bir onay damgası" olduğunu ve Nokia'nın Avrupa'daki işini büyütmesini sağlayacağını söylüyor. Firma, önümüzdeki üç sene içerisinde ilk üç telefon üreticisinden biri olmayı kendisine hedef olarak belirlemiş durumda.
Sonkin'e göre Nokia ve HMD'nin şimdiki hedefi, bu ilk başarıyı devam ettirmek ve parlak bir gelecek için bu başarının üzerine yeni şeyler eklemek. "Başardığımız şey hakkında çok alçakgönüllü ve gururluyuz" diyen Sonkin'in, "aynı yolda devam etmeyi iple çekiyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.
Okuyucu YorumlarıToplam 2 Yorum Giriş Yapın
bunun için fiyat ve pil kameraya oynamaları gerekli ama bunu zor yaparlar çünkü çinli firmalar dünyayı istila etmeye başladılar.bakma sen samsung apple bir kaç yıla kalmaz samsung fiyatları kırmak zorunda kalıcak ve ilk 3 bile giremiycek.
çok zor eski zihniyete devam edecek gibi telefonda kendinin bi uygulaması yok arayüzüde yok nokia 5 kullanıyorum sadece pil den memnunum kamera uygulaması çok basit efek di birşey yok dümdüz uygulamalar galeri muzik çalar herşey google nin