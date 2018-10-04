Nokia PureView Efsanesi Geri Dönüyor

Nokia'nın yeni amiral gemisi, artık bir Nokia efsanesi haline gelen bu markayı da geri getirecek!

Nokia PureView Efsanesi Geri Dönüyor

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