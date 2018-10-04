Nokia PureView Efsanesi Geri Dönüyor
Nokia'nın yeni amiral gemisi, artık bir Nokia efsanesi haline gelen bu markayı da geri getirecek!
Nokia'nın Windows Phone 8 işletim sistemini kullanan PureView telefonları, çarpıcı kameraları ve farklı işletim sistemleri ile akılda kalan cihazlar olmuştu. HMD Global tarafından satın alındığından beridir Finlandiyalı firma telefonlarının hem tasarımlarında hem de isimlerinde sade bir yaklaşıma sahip oldu. Ancak sonraki amiral gemisi modeli ile bu durum değişebilir.
Nokia 9 Pureview. That's the actual marketing name of what will come soon from HMD Global. (I know the bought the rights to the Pureview moniker, but can now confirm it'll be part of the device name.)— Roland Quandt (@rquandt) October 1, 2018
Roland Quandt tarafından gönderilen tweet'te "yakında geliyor" sözleri ile verilen değişim haberine göre HMD Global (Nokia markasını telefonlarında kullanma hakkına sahip olan firma), önceden telefonun gelişmiş kameraları ile özdeşleşen bu ismi yeni Nokia modellerinde kullanmayı planlıyor.
Bu isim daha önce 2012 yılında ortaya çıkan Nokia Lumia 808 ve ertesi sene gelen Lumia 1020 modellerinde kullanılmıştı. Bu iki telefon da 41MP değerindeki kameraları ile dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarmış ve akıllı telefon piyasasında kamera konusunda bir takım gelişmelere öncü olmuştu.
Bu isim sebebiyle birçok kişinin aklına gelen soru ise doğal olarak Yeni Nokia 9'un kamera sisteminin nasıl olacağı ile ilgiliydi. Çoğu kaynak çift arka kameraya işaret ederken, bazı çevreler bu sayının beş olacağını dahi iddia ediyor. Bunun yanında önde de çift kamera taşıyacağı da iddiaya konu olan Nokia 9, iddiaların doğru çıkması durumunda bir akıllı telefon üzerinde şimdiye kadarki en fazla kamera sayısını yakalabilir.
Nokia'nın 4 Ekim tarihinde bir tanıtım etkinliği yapacağını hatırlatalım. İddialar doğruysa, Nokia'nın yeni telefonu iki gün içerisinde gelebilir. Cihaz ortaya çıktığında detayları sizinle paylaşıyor olacağız.
Doğan Kürşat Aktaş
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