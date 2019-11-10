Nokia, "Televizyon" İşine Geri Dönüyor!

Bir dönemin efsanevi telefonlarını üreten Nokia, "televizyon" işine geri dönüyor. Evet, şirket artık televizyon da üretecek!

  • Ercan Uğurlu
Nokia, "Televizyon" İşine Geri Dönüyor!

Nokia markası özellikle 2000'li yıllarda ürettiği cep telefonları ile hem ülkemizde hem global çapta büyük nam yakalamıştı. Peki, o dönem efsanevi telefonlara imza atmış, pek çok ülkede cep telefonlarıyla tanınmış Finli şirketin, aslında aslında bir televizyon üreticisi olduğunu biliyor muydunuz?

Evet, Nokia, 90'lı yıllarda televizyonlar da üretmiş ve bunları satışa sunmuştu. Şimdi ise televizyon işine geri dönüyor gibi görünüyor.

HDM Global tarafından gelen haberlere göre Nokia, yeniden televizyon üretmeye başlayacak. IndiaToday'in haberine göre televizyon pazarına yeniden adım atan Nokia, yeni televizyon serisini Hindistan'a özel olarak hazırlayacak.

Hindistan için özel planları olan tek şirket ise Nokia değil. Amerikalı şirket OnePlus'ın da Hindistan'a özel televizyon üretme planları olduğunu geçtiğimiz ağustos ayında duymuştuk. Şimdi Nokia da bu rekabete katılacak gibi görünüyor, ancak ne derece başarılı olacağını hep beraber göreceğiz.

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