Nokia Ucuz 5G Akıllı Telefon Geliştiriyor. Peki Ucuz Nokia 5G Nasıl Olacak?

Her ne kadar ülkemizde 5G henüz kullanımda olmasa da, yakında gelmesi bekleniyor. Öte yandan akıllı telefonlar arasında 5G destekli modeller de artmaya başladı, fakat fiyatları el yakıyor. Nokia, buna karşın herkesin satın alabileceği 5G destekli bir telefon geliştirme kararı aldığını duyurdu. İşte Nokia'nın bütçe dostu 5G telefonu hakkında bilinenler.