Nokia Ucuz 5G Akıllı Telefon Geliştiriyor. Peki Ucuz Nokia 5G Nasıl Olacak?

Her ne kadar ülkemizde 5G henüz kullanımda olmasa da, yakında gelmesi bekleniyor. Öte yandan akıllı telefonlar arasında 5G destekli modeller de artmaya başladı, fakat fiyatları el yakıyor. Nokia, buna karşın herkesin satın alabileceği 5G destekli bir telefon geliştirme kararı aldığını duyurdu. İşte Nokia'nın bütçe dostu 5G telefonu hakkında bilinenler.

  • Ercan Uğurlu
Nokia Bütçe Dostu 5G Akıllı Telefon Geliştiriyor!

Bir dönemin cep telefonu kralı Nokia, üst üste gelen badirelerden sonra yeniden eski güçlü haline geri dönmek için çalışmalarına devam ediyor. Finlandiyalı şirketin pek çok bölge gibi ülkemizde de henüz pek varlık gösteremediğini söylemek mümkün. Ancak HDM Global bunu değiştirmenin yollarını arıyor.

Piyasaya yeni çıkan ve yeni tanıtılan akıllı telefonların pek çoğu artık yeni nesil mobil internet teknolojisi olan 5G desteği içeriyor. Fakat şirketler şimdilik bu özelliğe daha çok "amiral" şeklinde hitap edilen üst segment ve pahalı akıllı telefon modellerinde yer veriyor. Nokia ise bu durumu değiştirmek ve rakipleri arasında farkındalık yaratma peşinde.

İddialara göre Nokia, şimdilerde ucuz 5G'li telefon üzerinde çalışıyor. Telefonun detayları da nispeten belli olmuş durumda.

Buna göre yeni 5G Nokia telefonda MediaTek Dimensity 800 serisi bir işlemci yer alacak. Öte yandan yeni telefonun, orta segmentin üyesi Nokia 7.3 5G'den farklı olacağı da söyleniyor. Ancak bunun ne gibi bir fark olacağını ilerleyen günlerde görebileceğiz.

Nokia'nın 5G telefonu için ise net bir tarih yok. Fakat öne sürülen iddialara göre yeni 5G Nokia, 2021'in başlarında açıklanabilir. Bu da ucuz 5G trenini kaçırabileceğinin bir göstergesi. Zira şirketin rakiplerinde de bu yönde çalışmalar mevcut.

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