Cep Telefonları İçin Beklenen Ekran Altı Kameralar, "Toplu Üretime Hazır"

Muhtemelen daha önce adını duymadığınız bir Çinli firma, üreticileri zorlayan ekran altı kamera işini adeta "çözdüğünü" duyurdu. Ancak şimdilik gösterilenler, birkaç resimden ibaret.