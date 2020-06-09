Cep Telefonları İçin Beklenen Ekran Altı Kameralar, "Toplu Üretime Hazır"

Çin merkezli OLED ekran üreticisi Visionox, telefon kamerasını ekranın altına yerleştirmenin daha iyi bir yolunu bulmuş olabilir.
Yeni keşfini bir dizi görüntüyle paylaşan firma, raporlara göre yeni saydam OLED ekranlarını yakında toplu olarak üretmeye başlayacak. Yeni ekranların benzerlerine göre çok daha yüksek bir saydamlık sunduğu ve kameranın gerektiği gibi çalışmasına izin verdiği belirtiliyor. Bunun yanında ekrandaki görüntünün de kalitesi, iddiaya göre etkilenmiyor.
Raporlara göre teknoloji, ekranı kamera için saydam hale getirmek üzere organik ve inorganik maddelerden faydalanıyor. Firma, ekranda görüntü varken kameraya saydamlık sağlamanın en zoru olduğunu söylüyor. Bunun için özel bir piksel sıralaması kullanıldığı belirtiliyor.
Kamerayı saklamayı amaçlayan yeni OLED ekran, iddiaya göre ilk prototiplerdeki parlama ve sis etkisini de ortadan kaldırıyor. Bununla birlikte firma, bu ekranlar için tasarlanan kamera ve yazılım algoritmalarının tamamlayıcı özelliklere sahip olması gerektiğini belirtiyor.
Her şey kulağa hoş gelse de, teknolojinin gerçekte telefonlarda ne kadar başarılı olduğunu görmek için beklememiz gerekecek.
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