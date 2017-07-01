Nokia Yeni Tuşlu Bir Telefon Geliştiriyor
Nokia'nın piyasaya süreceği bir sonraki telefonu, büyük ihtimalle işte bu cihaz olacak!
HMD Global artık Nokia'nın başında da olsa, şirket Nokia 6 için ilgi toplamayı başarmış gibi görünüyor. Cihaz için Dünya'nın bir çok bölgesine geleceği söylense de şimdilik daha çok Asya'da piyasaya sürüldü ve ABD'ye önümüzdeki ay geleceği açıklandı. Bu orta seviye telefonu dışında şirket yenilenmiş Nokia 3310 ile aynı anda hem nefret hem de hayranlık uyandırdı.
Şimdi ise marka yeni tuşlu bir telefon daha piyasaya sürmek için hazırlanıyor gibi görünüyor. TA-1017 model isimli cihaz Çinli ruhsatlandırma komisyonu olan TENAA'dan geçti ve ön yüzünün görüntüsü yayınlandı. 2011'de piyasaya sürülen Nokia 100-serisine ait Nokia 105 andıran cihazın hangi bölgelerde ve ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.
Ali Ruhi Öztürk
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