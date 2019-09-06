Nokia'dan İki Telefon Daha: Nokia 800 ve Nokia 100!
Nokia'nın IFA 2019 sürprizleri, sadece Nokia 7.2 ve Nokia 6.2 ile sınırlı kalmadı. İşte Nokia'nın tanıttığı diğer iki telefon: Nokia 800 ve Nokia 100!
HMD Global, yeni telefonlarını ve diğer yeni cihazlarını Berlin'deki IFA fuarında tanıttı. Tanıtılan cihazlardan bazıları dedikodulara uyum gösterirken, bazıları biraz sürpriz sayılabilir.
Daha önce sizlerle paylaştığımız, en üst seviye model olan Nokia 7.2, Nokia 7.1'in yerini alıyor. Snapdragon 660 işlemci, 4GB veya 6GB RAM ile gelen cihaz, 6.3 inç HDR destekli Full HD+ ekrana sahip. Android Pie ile gelen telefonun Android 10 güncellemesini alması, muhtemelen uzun sürmeyecek.
Nokia 7.2'nin arkasında üç adet sensör bulunuyor. ZEISS markalı bu sensörler, HMD'nin iddiasına göre "DSLR seviyesinde" bokeh efekti sunabiliyor.
Yine daha önce paylaştığımız Nokia 6.2, Snapdragon 636 işlemciye sahip bir telefon. 3GB veya 4GB RAM, 32GB ile 128GB arasında depolama sunan cihaz, Nokia 7.2 ile aynı ekrana sahip. Telefonun arkasında yine üç kamera bulunuyor ancak megapiksel sayısı biraz daha düşük ve sensörler, ZEISS marka değiller.
Nokia 800
HMD Global "askeri düzeydeki" telefonu Nokia 800'ü de etkinlikte tanıttı. IP68 su ve toz dayanıklılığı sunan bu telefon, MIL-STD-810G uyumluluğu sayesinde darbelere karşı da dayanıklı. 2.100mAh kapasiteli pili, telefonu 43 gün bekleme modunda tutabiliyor. 4GB depolamaya sahip olan telefonun 512GB RAM'i bulunuyor. Cihaz, ekimde 109 euro fiyatla satışa sunulacak.
HMD Global'in klasik telefonu, artık 4G desteğine sahip. Nokia 800'e çok benzer özelliklere sahip olan Nokia 2720 Flip, yalnızca 1.500mAh pile sahip ve 28 gün bekleme süresi sunuyor. Cihazın dışında 1,3 inçlik ek bir ekran bulunuyor ve bu sayede kapağı kapalıyken saati görebiliyorsunuz.
Nokia 110
Son olarak Nokia 110, 1,77 inç ekranla gelen alt seviye bir telefon. QVGA ekrana ve QVGA arka kameraya sahip olan telefon, FM radyo, MP3 çalma işlevi ve 18 gün dayandığı iddia edilen 800mAh pile sahip.
Nokia Power Earbuds
HMD, telefonların dışında bir kablosuz kulaklık da tanıttı. Nokia Power Earbuds, tek şarjla 5 saat dayanabiliyor ve 3.000mAh kapasiteli güçlü şarj kutusuyla 30 kez şarj olabiliyor.
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