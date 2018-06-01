Nokia'nın Android P Sözü Gerçek Oluyor

Nokia, Android P konusunda kullanıcılarına verdiği büyük sözü tutacağını bir kez daha doğruladı!

Tüm Nokia'lara Android P doğrulandı!

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