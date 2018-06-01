Nokia'nın Android P Sözü Gerçek Oluyor
Nokia, Android P konusunda kullanıcılarına verdiği büyük sözü tutacağını bir kez daha doğruladı!
Nokia'nın Moskova'da salı günü gerçekleştirdiği etkinlikte, firmanın küresel pazarlama müdürü Neil Broadley, mevcut tüm Nokia telefonların Android P güncellemesi alacağını doğruladı. Bu, Nokia'nın dirilmesinin ardından çıkarılan tüm telefonlar için geçerli ve Nokia 2.1 (2018), 3.1 (2018) ve 5.1 (2018) bu ailenin son üyeleri.
Aslında firma, kullanıcılarına tüm telefonlarına en son Android güncellemesini sunacağını zaten garanti etmişti. Çoğu firmanın böyle sözler verdiği bir gerçek ama sözünde durabilen pek yok. Neyse ki Finlandiyalı telefon yapımcısı şimdilik sözüne ve planına sadık kalıyor.
Güncelleme, Android'in yeni sürümünü şu cihazlara getirecek:
Nokia 6 (2017)
Nokia 5 (2017)
Nokia 3 (2017)
Nokia 7 plus
Nokia 8 Sirocco
Nokia 5.1
Nokia 3.1
Nokia 6.1
Nokia X6
Nokia 2 (2017)
Nokia 2.1
H. Hüseyin Öztürk
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