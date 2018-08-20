Nokia'nın "Çok Beklenen" Telefonu Geliyor

Nokia'nın yeni akıllı telefonu çok yakın. Finli şirket "en çok beklenen" akıllı telefonunu bu tarihte tanıtacak.

Nokia'nın "çok beklenen" telefonu geliyor

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