Nokia'nın "Çok Beklenen" Telefonu Geliyor
Nokia'nın yeni akıllı telefonu çok yakın. Finli şirket "en çok beklenen" akıllı telefonunu bu tarihte tanıtacak.
Nokia geçtiğimiz yılı "tepe modeli" Nokia 8 modeliyle kapatırken, bu yıl da halefini sunmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl eylül ayında satışa sunduğu Nokia 8 modelinden sonra nasıl bir model göreceğiz şimdilik bilinmiyor, ancak Nokia, hazırladığı gizemli görselinde "en çok beklenen telefon" gibi iddialı bir çıkışta bulunmuş.
Nokia'nın tanıtacağı yeni akıllı telefon, bir süredir sızıntılarıyla bilinen Nokia 9'dan başkası olmayacak muhtemelen. Telefonun kameralarıyla "etkileyici" özellikler içerdiği biliniyor. En azından bugüne kadar gelen sızıntılar bu yönde.
Telefonda 6.01 inçlik büyük bir ekranın yanı sıra Nokia 808 PureView'da gördüğümüz 41 megapiksellik sensörü konumlandırması beklenen Nokia, 3 kamera dizilimini benimseyecek. 41 MP ana kameranın yanında 20 megapiksel ölçüsünde bir telefoto lens ve 9.7 megapiksellik monokrom sensör olacağı iddia ediliyor.
Peki, Nokia 9 ne zaman tanıtılacak. Nokia'nun resmi twitter adresinden verdiği bilgiye göre Nokia 9, 21 Ağustos günü tanıtılacak. Bekliyoruz...
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın