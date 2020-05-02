Nolan Bushnell, Atari'yi sattığına bin pişman oldu

Atari'nin kurucu ortağı Nolan Bushnell, oyun sektörünün babası olarak anılıyor. Atari'yi 70'li yıllarda sattıktan sonra yeni girişimlerle yoluna devam eden Bushnell bugün 76 yaşında. Son şirketi X2 Games ile yapay zekanın kullanıldığı oyunlar geliştiriyor. Bushnell, Atari'yi sattığına bin pişman...
Yaşayan efsane olarak anılan Bushnell, Atari'nin yaratıcısı olarak adını girişimcilik tarihine yazdırmıştı. En önemli başarısı, 1972 yılında tüm video oyun endüstrisini yaratan şirket olan Atari'yi kurması oldu. Yüksek teknolojili öncü girişimleri doğuran bir kuluçka merkezi kurmak da yine Bushnell'i bulunduğu noktaya taşıyan önemli adımlardan biriydi. 1981'de fikirlerini şirketlere dönüştürdüğü Catalyst Technologies'i kurdu. O dönem için çığır açıcı olarak görülen online alışveriş, kapıdan kapıya navigasyon gibi birçok yenilikçi teknoloji de Catalyst tarafından fonlandı.
Capital'den Nilüfer Gözütok Ünal'ın haberine göre dünden bugüne girişimcilik hikayesini, pişmanlıklarını ve yeni gündemini anlatan Nolan Bushnell "Atari'yi sattığım günden itibaren pişmanlık duydum. Hayatta en büyük pişmanlığım diyebilirim. Warner, şirketi mahvetti" diyor. Yazının tamamını okumak için TIKLAYINIZ
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