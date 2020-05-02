Nolan Bushnell, Atari'yi sattığına bin pişman oldu

Oyun sektörünün babası sayılan; Silikon Vadisi'nin her köşesinde izi bulanan ve Atari'nin kurucu ortağı olan Nolan Bushnell, Atari'yi sattıktan sonra pişman olduğunu söylüyor.

Nolan Bushnell, Atari'yi sattığına bin pişman oldu

Atari'nin kurucu ortağı Nolan Bushnell, oyun sektörünün babası olarak anılıyor. Atari'yi 70'li yıllarda sattıktan sonra yeni girişimlerle yoluna devam eden Bushnell bugün 76 yaşında. Son şirketi X2 Games ile yapay zekanın kullanıldığı oyunlar geliştiriyor. Bushnell, Atari'yi sattığına bin pişman... 

Yaşayan efsane olarak anılan Bushnell, Atari'nin yaratıcısı olarak adını girişimcilik tarihine yazdırmıştı. En önemli başarısı, 1972 yılında tüm video oyun endüstrisini yaratan şirket olan Atari'yi kurması oldu. Yüksek teknolojili öncü girişimleri doğuran bir kuluçka merkezi kurmak da yine Bushnell'i bulunduğu noktaya taşıyan önemli adımlardan biriydi. 1981'de fikirlerini şirketlere dönüştürdüğü Catalyst Technologies'i kurdu. O dönem için çığır açıcı olarak görülen online alışveriş, kapıdan kapıya navigasyon gibi birçok yenilikçi teknoloji de Catalyst tarafından fonlandı.

Capital'den Nilüfer Gözütok Ünal'ın haberine göre dünden bugüne girişimcilik hikayesini, pişmanlıklarını ve yeni gündemini  anlatan Nolan Bushnell "Atari'yi sattığım günden itibaren pişmanlık duydum. Hayatta en büyük pişmanlığım diyebilirim. Warner, şirketi mahvetti" diyor. Yazının tamamını okumak için TIKLAYINIZ

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Cinayet Süsü filmi Netflix'te yayınlandı! Cinayet Süsü konusu nedir, oyuncuları kimler?
La Casa De Papel 5. sezon için yeni haber var mı? La Casa De Papel 5. sezon olacak mı?
8 Mayıs 2020 BİM aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık ve cep telefonu fırsatı
7 Mayıs A101 aktüel kataloğunda Samsung Galaxy A10 cep telefonu dikkat çekiyor
Günün En çok Okunanları
Tersine karantina nedir? Hangi illerde uygulanacak?
COVID-19 Günlerinde Endüstri 4.0'da Neredeyiz?
COVID-19'da Yeni Şüphe: Çocuklarda Kawasaki'yi Tetikliyor Olabilir mi?
Intel, Kişisel Bilgisayarların Geleceğini Araştırdı!
En iyi Netflix dizileri! En yüksek puanlıları seçtik!

 

 