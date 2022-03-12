Kripto Paralara Bir Büyük Şok da İngiltere'den Geldi!

Mali Yürütme Otoritesi (FCA), Birleşik Krallık'taki kripto para birimi ATM'lerinin operatörlerini makinelerini kapatmaları, aksi takdirde yaptırımla karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyardı. Mali gözlemci yaptığı duyuruda, kendisine kayıtlı kripto şirketlerinden hiçbirine ATM hizmetlerini işletme izni vermediğini söyledi. Başka bir deyişle Birleşik Krallık'taki tüm kripto ATM'leri aslında yasa dışı olarak çalışıyor.
Denetleyici, "Birleşik Krallık'ta kripto varlık değişimi hizmetleri sunan kripto ATM'leri bize kayıtlı olmalı ve Birleşik Krallık Kara Para Aklama Düzenlemelerine uymalıdır" dedi. The Telegraph'ın bildirdiği üzere, İngiltere'de çoğunlukla süpermarketler ve marketlerde bulunan Coin ATM Radar izleyicisinden alınan verilere göre yaklaşık 81 işlevsel kripto ATM'si bulunuyor.
Bu ATM'ler, kullanıcıların dijital cüzdanlarına aktarabilecekleri kripto para birimi karşılığında nakit para yatırmalarına olanak tanıyor. Denetleyici daha önce, özellikle küçük mevduatlar için asgari düzeyde arka plan kontrolü gerektirdiğinden, makinelerin kara para aklama için kullanılabileceğine dair endişelerini dile getirmişti.
Bir Bitcoin ATM operatörü olan Gidiplus, FCA'nın kendisine lisans vermeyi reddetmesine itiraz etmişti. Denetleyici ise, kötü aktörlerin, 250£'dan daha az para yatıran kişiler üzerindeki zayıf kimlik kontrollerinden yararlanabileceğini savunuyor. Kara para aklayıcılar ve yasadışı işletmeler, yetkililer tarafından fark edilmemek için küçük işlemleri potansiyel olarak kullanabilir. İngiltere Yüksek Mahkemesi, ATM'lerini Doğu Avrupalı bir alıcıya satan Gidiplus aleyhine karar verdi.
Denetleyici, duyurusunu kripto para biriminin yüksek riskli olduğu ve bir şeyler ters giderse insanların paralarını kaybedebileceği uyarısıyla sonlandırdı: "Tüketicileri düzenli olarak kripto varlıkların düzenlenmemiş ve yüksek riskli olduğu konusunda uyarıyoruz; bu, işler ters giderse insanların herhangi bir korumaya sahip olma ihtimalinin çok düşük olduğu anlamına geliyor, bu nedenle insanlar yatırım yapmayı seçerlerse tüm paralarını kaybetmeye hazır olmalılar."
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