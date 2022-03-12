Kripto Paralara Bir Büyük Şok da İngiltere'den Geldi!

Kripto paralara bir darbe daha: İngiltere'de Bitcoin gibi kripto para birimleri için kullanılan ATM'ler yolun sonuna geldi.

  • Levent Öztürk
Kripto Paralara Bir Büyük Şok da İngiltere'den...

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