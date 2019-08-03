Note 10'da Kulaklık Girişinin Gidişi "Doğrulandı"

Galaxy Note 10'un kulaklık girişinin olup olmayacağı, sızan bu Samsung aksesuarıyla cevabını bulmuş olabilir!

Kulaklık Girişinin Gidişi "Doğrulandı"

Apple'ın kulaklık girişini kaldırmasının ardından Samsung'un da aynısını yapacağı iddiaları çok kez duyuldu. Firma şimdiye kadar bunu yapmadığı gibi, Apple ile eğlenmeyi tercih etti. Ancak Galaxy Note 10, gerçekten de 3,5mm kulaklık girişine sahip olmayacak gibi görünüyor.

Roland Quandt tarafından sızdırılan dönüştürücü, iddiaya göre Galaxy Note 10 ile birlikte gelecek ve USB Type-C portunu kulaklık girişine dönüştürmenize izin verecek. Böyle bir dönüştürücünün varlığı, kulaklık girişinin olmayacağını doğruluyor.

Bu sene iki Galaxy Note 10 modelinin tanıtılması bekleniyor. Bunlardan biri 6,3 inç 1080p ekranla gelirken diğeri 6,8 inç QHD ekranla gelecek. Telefonun işlemci olarak ABD'de Snapdragon 855 Plus'ı, dünyanın geri kalanında Exynos 9825'i kullanması bekleniyor.

Yeni telefonlar, 7 Ağustos'taki Samsung etkinliğinde tanıtılacak.

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