Note 10'un Kod Adı Duyanları Heyecanlandırdı
Galaxy Note 10'a ait olduğu iddia edilen kod adı, S Pen üzerinde değişiklikler olacağını akıllara getirdi. Ama gerçekten tek değişiklik bu mu olacak?
Samsung Galaxy Note 9 yeni piyasaya sürüldü ancak Samsung Galaxy Note 10 ile ilgili söylentiler şimdiden etrafta dolaşmaya başladı. Özellikle, kod adı "Da Vinci" bile tek başına heyecan yaratmaya yetti.
Baştan söyleyelim sızıntının sahibi @UniverseIce, Samsung sızıntıları için sicili sağlam bir twitter profili. Bu yüzden iddia doğru olabilir.
Şimdilik kod adı bize pek fazla şey söylemiyor. Ancak Leonardo da Vinci'nin en ünlü yapıtının bir resim olduğu göz önüne alındığında, Galaxy Note 10'un görsel çalışmalar için iyi bir telefon olabileceği ve bunun da S Pen'e bazı önemli güncellemeler getirerek sağlanabileceği öne sürülebilir.
Bunlar şu anda tabi ki tahmin. Samsung, Note 9'u Bluetooth kısayolları ekleyerek bir üst seviyeye taşımıştı. Belki de Not 10 için hedefi daha fazla akıllı özellik katmak veya kağıt üzerindeki gerçek bir kalem gibi hissetmeye daha da yakınlaşmayı sağlamak olabilir.
Elbette, da Vinci sadece bir ressam değildi, fizikten felsefeye pek çok alanda mükemmeldi. Bu yüzden "Da Vinci" kod adı Samsung Galaxy Note 10'un her çeşit kullanım için uygun, çok yönlü bir cihaz olacağı göz önüne alınarak verilmiş de olabilir.
Kod adı şimdilik bu tahminlere işaret etse de, Samsung Galaxy Note 10'dan donanım adına neler bekleyeceğimize dair bazı fikirler oluşmaya başladı. Zira Samsung Galaxy S10 cep telefonunun özelliklerin çoğuna sahip olması muhtemel. Bu özelliklerden öne çıkanlar; ekranda parmak izi tarayıcısı ve üç lensli arka kamera olarak sıralanabilir.
Büyük ihtimalle Note 10 hakkında şu an için yapılabilecek tüm tahminler bu kadardı. Son olarak eklenebilecek şey ise cihazın Ağustos 2019'dan önce piyasaya çıkmasının pek de mümkün olmayacağı.
Yavuz Alp Şimşek
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