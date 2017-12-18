Note8'in "Çok Sınırlı" 99AVANT Sürümü Geliyor!
Samsung, Galaxy Note8'in "çok sınırlı" 99AVANT sürümünü piyasaya sürüyor!
Geçtiğimiz yaz, Samsung dünyaya en son Note cihazı olan Galaxy Note8'i tanıtmıştı. Senenin sonuna yaklaştığımız bu günlerde, firma şimdi bu cihazın çok sınırlı özel bir sürümünü çıkaracak ve bu sadece önümüzdeki birkaç hafta boyunca satışta olacak.
Cihaz, yaratıcı sanat markası 99AVANT ile birlikte tasarlanıyor. Marka, sadece 99 parçaya sınırlı yüksek kalite sanatsal ürünleriyle biliniyor. Üretilen her bir sanat parçasının sekiz haneli bir AVA kodu var, bu sayede gerçek olup olmadığı anlaşılıyor. Satın alma verisi 99AVANT sisteminde bulunduğu için, satın alan kişi her zaman bu kodu kullanarak ellerindeki parçanın gerçek olup olmadığını kontrol edebilir.
Standart çalışmaları gibi, Galaxy Note8'in 99AVANT sürümü de sadece 99 ürüne sınırlı olacak. Cihazların ayrıca eşsiz bir AVA kodu ve sanatçı imzası bulunacak. Neyse ki sanat çalışması telefonun kendi üzerinde değil, kasasının üzerinde. Özel kasa ve sanat çalışmasının bir çıktısı ile birlikte, ayrıca telefon için uygun bir tema, simgeler ve daha fazla kişiselleştirme seçenekleriniz olacak.
Şimdilik bu ürün sadece Güney Kore'de piyasaya sürülecek. Fiyatı 1,911,000 Güney Kore Won'u, bu da 1,754 dolarda denk geliyor. Cihazın iç özellikleri Galaxy Note8'in standart modeliyle eşit olacak, ama dahili depolama 256GB olacak.
H. Hüseyin Öztürk
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