Nothing'in Sır Perdesi Bir Türlü Aralanmayan Telefonu Sonunda Geliyor!

OnePlus kurucu ortağı Carl Pei, OnePlus kurucu ortaklığından ayrılmış ve yaptığı konuşmada yeni bir bir akıllı telefon projesi üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Şimdi ise bu konuda taze bir açıklama geldi. Görünen o ki, beklenen telefonun adı Nothing olacak ve 2022 yılında piyasaya çıkacak.
Sızıntılarıla tanınmış Mukul Sharma, Nothing marka telefon hakkında yaptığı sızıntı, 91mobiles web sitesinde gündeme gelmiş. Rapora göre, Nothing isimli bu gizemli telefon 2022 yılında piyasaya çıkacak. Bu da bu telefona yalnızca birkaç ay kadar uzaklıktayız anlamına geliyor.
Bunun dışında şu an Nothing hakkında pek bir bilgi yok ve telefon gizemini koruyor. Ancak Qualcomm ile iş birliğinde bulunulduğu ve Nothing'de ABD'li şirketin üst seviye işlemcisinin yer alacağı da duyumlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi OnePlus da Qualcomm ile iş birliğinde bulunuyor.
Öte yandan bir diğer haber de, Nothing'in yalnızca bir telefon ile piyasaya çıkmayacağı. Nothing Power isimli bir mobil şarj cihazının da adı sızıntılarda geçiyor. Bekleyip göreceğiz.
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