NVIDIA CES 2022'yi Bekleyemedi, Yeni GPU'larını Tanıttı!

CES 2022'in başlamasına az bir süre kaldı. Teknoloji devlerinin tanıtımlarına sahne olacak fuar da NVIDIA da yer alacak, ancak şirket fuara sayılı günler kala yeni bir duyuruda bulundu bile.
Şirket, CES öncesi GeForce RTX 2050, MX570 ve MX550 gibi, giriş seviyesi dizüstü bilgisayarları için hazırlanan grafik yongalarını paylaştı. Burada RTX 2050, GTX 1650'nin yerini alacak ve böylece yeni nesle yükseltme gerçekleşmiş olacak. 1000 doların altındaki dizüstü bilgisayarlar için tasarlanan bu GPU'lar hakkında detaylı bilgi ise şimdilik yok. Ancak yeni GPU'ların 2022'nin bahar aylarında dizüstü bilgisayarlarda görülmeye başlanacağı söyleniyor.
Öte yandan NVIDIA'nın sadece bunlarla sınırlı kalmayacağı açık. Ocak ayında düzenlenecek olan CES'te daha güçlü 2022 mobil GPU'larını görecek ve daha güçlü RTX 30 serisi yenilemeleri karşımıza çıkacak.
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