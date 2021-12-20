NVIDIA CES 2022'yi Bekleyemedi, Yeni GPU'larını Tanıttı!

NVIDIA, RTX 2050, MX570 ve MX550 dizüstü bilgisayar grafik işlemcilerini sessiz sedasız piyasaya sürüyor...

  • Ercan Uğurlu
NVIDIA, CES'i Beklemedi, Yeni GPU'ları Tanıttı!

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