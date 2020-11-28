NVIDIA DLSS'li Call of Duty: Black Ops Cold War Videosu Yayınlandı

Işın İzleme ve NVIDIA DLSS'in öne çıktığı yeni 'Call of Duty: Black Ops Cold War' videosu yayınlandı.

İşte NVIDIA DLSS'li CoD Black Ops Cold War Videosu

NVIDIA, Call of Duty: Black Ops Cold War'ı ve oyunun desteklediği yeni nesil teknolojilerden bazılarını gösteren bir video yayınladı. Videoda ışın izleme özelliği ve NVIDIA DLSS desteği aynı anda gösteriliyor.

Işın İzleme- Gerçekçi Gölgeler, Derinlik

GeForce RTX 3090 üzerinde DLSS ile 4K çözünürlükte, Ultra Ayarlarda çekilen ilk videoda, güneş / yerel ışık kaynaklarından gelen ışın izlemeli gölgeleri ve çevresel perdelemeyi gösteren özelliğin açık ve kapalı durumdaki çevreyi ortaya koyuyor. Call of Duty: Black Ops Cold War, daha sürükleyici bir oyun deneyimi için RTX hızlandırmalı DirectX 12 Ultimate ışın izlemeli çevresel perdelemeyi, güneş gölgelerini ve diğer gölgeleri içeriyor. Çevresel perdeleme, etrafın daha canlı görünmesi için bir derinlik hissi yaratıyor ve bu gölgeleme tekniği sayesinde sahnedeki nesnelere ne kadar ışık düşmesi gerektiği belirleniyor.

Oynat Spider-Man: Miles Morales İnceleme Örümcek işleri son sürat devam ediyor, ancak bu defa ne örümcek Peter, ne de şehir eski New York. Yeni nesilde karşımızda RTX'li bir şehir ve yepyeni kahramanımız Miles Morales var!

DLSS ile Net Görüntüler, Daha Yüksek Kare Hızı

GeForce RTX 3080 üzerinde DLSS performans modu ile 4K çözünürlükte, Ultra Ayarlar'da çekilen ikinci video ise DLSS'nin açık ve kapalı olarak gösterildiği bölünmüş ekranlı bir videodan oluşuyor. Görüntü kalitesi için ikisini birbirinden ayırmak zor olsa da "DLSS açık" iken yaklaşık iki kata kadar bir FPS artışı olduğu görülüyor. NVIDIA DLSS, en hızlı, en yüksek kaliteli Call of Duty: Black Ops Cold War deneyimi için GeForce RTX ekran kartlarında 4K'da kare hızlarını %85'e kadar artırıyor.

Call of Duty: Black Ops Cold War'daki Teknolojiler

Call of Duty: Black Ops Cold War, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok NVIDIA teknolojisiyle donatılmıştır:

  • Daha sürükleyici bir oyun için RTX hızlandırmalı ışın izlemeli çevresel perdeleme, yerel gölgeler ve güneş gölgeleri efektleri
  • Güzel, net oyun görüntüleri oluştururken kare hızlarını artırmak için NVIDIA DLSS desteği
  • Sistem gecikmesini azaltmak için NVIDIA Reflex
  • Benzersiz yüksek çözünürlüklü ekran görüntülerini çerçevelemenize ve çekmenize olanak tanıyan NVIDIA Ansel
  • En eğlenceli oyun içi anlarınızın otomatik olarak kaydedilmesini sağlayan NVIDIA Highlights

Oyuna ayrıca GeForce RTX 3080 ve RTX 3090 ekran kartlarıyla birlikte ücretsiz sahip olunabiliyor.

NVIDIA, Vulkan Işın İzleme için Geliştirici Sürücüsü ve Nsight Grafik Desteği Sunuyor

23 Ekim tarihinde Khronos Vulkan Ray Tracing uzantıları tamamlandı ve NVIDIA, yeni NVIDIA Geliştirici Sürücüsü desteğini yayınladı. Buradaki amaç ise Aralık ortasında Vulkan SDK'da ışın izleme desteğiyle uyumlu olarak çıkacak olan Game Ready Sürücüsüne ve Studio Sürücüsüne bu uzantılar için destek sağlamak. Buna ek olarak Nsight Graphics 2020.6, Vulkan Ray Tracing uzantıları desteğiyle bugün itibariyle piyasaya sürüldü.

NVIDIA her aşamasında aktif bir rol oynayarak ışın izlemeyi Vulkan'a getirilmeyi başardı. Ayrıca NVIDIA Khronos'taki Vulkan ışın izleme grubuna başkanlık etmek üzere seçildi. Vulkan çalışma grubunun hızlı ilerleme kaydetmesine yardımcı olmak için NVIDIA Khronos tasarımına katkıda bulundu ve geliştiriciyi etkinleştirmek için Vulkan ışın izleme uzantısının geçici sürümüne sürücüler göndererek geribildirimler topladı.

İlgili videolar:

Yeni Call of Duty: Black Ops Cold War ışın izleme videosu:

https://www.youtube.com/watch?v=iBtVJdbNo98&featur...

Yeni Call of Duty: Black Ops Cold War DLSS videosu:

https://www.youtube.com/watch?v=-G6sKZSxGP8

Resmi Call of Duty: Black Ops Cold War – RTX On PC Trailer'ı:

https://www.youtube.com/watch?v=PvtNQnWwJA8

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