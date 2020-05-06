NVIDIA, DXR Spotlight Yarışmasının 2'nci Turunu Duyurdu

Epic Games'in Unreal Engine (UE) 4.25 versiyonu kullanıma hazır hale geldi. Bu güncelleme ile birlikte UE 4.25'te gerçek zamanlı ışın izleme desteği betadan çıkıyor. NVIDIA da bunu kutlamak için NVIDIA DXR Spotlight yarışmasının 2'nci turunu başlatıyor.

DXR Spotlight Yarışmasının 2'nci Turu Duyuruldu

Epic Games'in Unreal Engine (UE) 4.25 versiyonu kullanıma hazır hale geldi. Bu güncelleme ile birlikte UE 4.25'te gerçek zamanlı ışın izleme desteği betadan çıkıyor. NVIDIA da bunu kutlamak için NVIDIA DXR Spotlight yarışmasının 2'nci turunu başlatıyor.

Yarışmayla bağımsız geliştiricileri Microsoft DirectX Ray Tracing (DXR) ile deneme yapmaya teşvik etmek amaçlanıyor. DXR Spotlight yarışmasında içerik oluşturuculardan ve bağımsız oyun geliştiricilerden DXR ve Unreal Engine 4.24 (ve üstü) kullanarak gerçek zamanlı ışın izlemeyi öne çıkaran teknoloji demoları oluşturmaları isteniyor.

ASUS, Epic Games, Microsoft, MSI ve Razer tarafından desteklenen yarışma, gerçek zamanlı ışın izlemeli içeriklerin sürekli gelişim içinde olmasını hedefliyor. Yarışmaya 18 yaşından büyük bütün içerik üreticileri ve bağımsız oyun geliştiriciler katılabiliyor. Türkiye'den de katılımın mümkün olduğu yarışmada NVIDIA kazananları, özgünlük, yaratıcılık ve teknik özelliklere göre belirliyor.

Işın İzlemede Bağımsız Geliştiricilerin etkisi

DXR desteği sadece büyük oyun stüdyoları için sunulmuyor. Işın izleme kullanan bağımsız oyun geliştiriciler tarafından; Stay in the LightBright Memory ve Deliver Us The Moon gibi etkileyici oyunlar yayınlandı. Bağımsız şirketler için ışın izleme, oyunlarında farklılık yaratmak için harika bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz yılın kazananları

Geçen yılın kazananları ile ilgili güncel bilgiler ise şöyle:

  • Christian Hecht – Attack from Outer Space: Unreal Engine ile geliştirilmeye devam ediliyor ve şu anda gerçekçi dijital insanlar yaratmaya odaklanılıyor.
  • Alden Filion – Diode: Oyun hâlâ geliştiriliyor ve 2021'de yayınlanması amaçlanıyor.
  • Opus Visual – LP Trailer: Gaz ve petrol sektöründeki müşteriler için ileri teknoloji görseller geliştirmeye devam ediyor.
Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Tom Cruise, Elon Musk ve NASA'nın yardımı ile uzayda film çekecek
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel 5. sezon için yeni haber var mı?
7 Mayıs 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung Galaxy A10 cep telefonu dikkat çekiyor
8 Mayıs 2020 BİM aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık ve cep telefonu fırsatı
Günün En çok Okunanları
Bilinen İlk Koronavirüs Vakası, Aslında İlk Vaka Değilmiş
Un paketlerinden para çıkmıştı! Aamir Khan'dan açıklama geldi: O yardımı...
OPPO Reno3 ve Reno3 Pro Satışa Çıkıyor! İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Koronavirüs Hastalarında Yeni Tehlike: Sessiz Hipoksi
iPhone SE 2020 mi; iPhone 11 mi; iPhone XR mı? Hangi Ucuz iPhone Daha İyi?

 

 