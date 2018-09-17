NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Ertelendi!
NVIDIA'nın yeni tanıttığı ekran kartı RTX 2080 Ti için çıkış tarihini erteledi! Peki, ışın izlemeli yeni kart ne zaman gelecek?
NVIDIA'nın kısa bir süre önce Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Gamescom'da tanıttığı yeni ekran kartı, bilindiği gibi gerçek zamanlı ışın takibi yapabilmesiyle büyük sükse yapmıştı. Tanıtımdan itibaren bütün oyun severlerin hayalini süslemeye başlayan RTX 2080 ve RTX 2080 Ti'ın çıkış tarihi olarak eylül ayı verilmişti. Kartların 20 Eylül'de piyasada olması bekleniyordu, ancak kararda bir değişiklik var.
NVIDIA'nın yaptığı bir açıklamaya göre RTX 2080 Ti, belirtildiği tarihte piyasada olamayacak. Şirketin açıklamasına göre GeForce RTX 2080 Ti, 20 Eylül yerine 27 Eylül tarihinde satışta olacak. Ertelemenin sebebi ise bilinmiyor. Ancak GeForce RTX 2080'ın tarihinde bir değişiklik yok. Kart, belirtildiği gibi 20 Eylül tarihinde oyun severler tarafından satın alınabilecek.
RTX 2080 ve RTX 2080 Ti, lansmanın hemen ardından ön siparişe sunulmuştu. Elbette RTX 2080 Ti için gelen erteleme ön siparişte bulunanları da kapsıyor. Buna göre RTX 2080 Ti'yı ön siparişle satın almış olan oyun severler de yeni kartlarına 27 Eylül tarihinden önce kavuşamayacaklar.
Ercan Uğurlu
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