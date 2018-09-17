NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Ertelendi!

NVIDIA'nın yeni tanıttığı ekran kartı RTX 2080 Ti için çıkış tarihini erteledi! Peki, ışın izlemeli yeni kart ne zaman gelecek?

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ertelendi!

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