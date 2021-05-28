NVIDIA, GeForce RTX 3080 Ti'yı Ne Zaman Açıklayacak? Belli Oldu!

NVIDIA, RTX 30 serisi ile yeniden tüm ipleri eline almışken, sağladığı yüksek performans ve getirdiği yeni özelliklerle oyun severler tarafından büyük ilgi görüyor. Elbette ne yazık ki aynı zamanda kripto para madencileri tarafından da öyle. Şirketin ekran kartları her 2 kesim için de yüksek performans için aranan modeller olurken, NVIDIA şimdi bunlar arasına bir yenisini daha katmaya hazırlanıyor.
Her yıl Tayvan'da düzenlenen Computex fuarı bu sene 1 Haziran'da kapılarını açacak. Bu etkinliğe katılacak markalardan biri de NVIDIA olurken, şirketin bu sene bu etkinlikte GeForce RTX 3080 Ti ve GeForce RTX 3070 Ti ekran kartlarını tanıtması bekleniyor. Bu konuda zaten söylentiler vardı, şimdi ise şirket resmi twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
Get Ready. ?? pic.twitter.com/VuDCcKXrry— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) May 26, 2021
NVIDIA'nın paylaştığı video, "Hazır olun" başlığıyla birlikte twitter'dan yayınlandı. Videonun içeriği ser verip sır vermezken, beklentiler 3080 Ti ve 3070 Ti yönünde.
Yayınlanan raporlar RTX 3080 Ti'ın, RTX 3080 ve RTX 3090'dan bir kademe daha yüksek performans sağlayacağını gösteriyor. RTX 3080'de 2 GB daha fazla bellek içereceği de söylenen RTX 3080 Ti'ın, bellek bant genişliğinin artırılması beklenirken, 384-bit bellek veri yoluna sahip olacağı da söylenenler arasında.
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