NVIDIA Geliştiriciler İçin Omniverse'i Duyurdu

Oyun geliştirici ekosistemini zenginleştiren NVIDIA, California Santa Clara'da gerçekleştirilen Game Developers Conference'da, geliştiricilerin belgelerini paylaşmasını, kütüphanelerindeki belgelerini düzenlemelerini, iş birliği yapmalarını ve karakterlerin yüz ifadelerini yeni bir oyun geliştirme hattında canlandırmak için yapay zekayı kullanmasını kolaylaştıran yeni NVIDIA Omniverse™ özelliklerinin piyasaya sürüldüğünü duyurdu.
NVIDIA Omniverse gerçek zamanlı tasarım iş birliği ve simülasyon platformuyla oyun geliştiriciler, tasarım iş akışlarını kolaylaştırmak, hızlandırmak ve yükseltmek için yapay zekâ ve NVIDIA RTX™ etkin araçlarını kullanabiliyor veya kolayca özelleştirilmiş araçlar oluşturabiliyor. Oyun geliştiricileri için yeni özellikler arasında Omniverse Audio2Face™, Omniverse Nucleus Cloud ve Omniverse DeepSearch güncellemelerinin yanı sıra Unreal Engine 5 Omniverse Connector'ın duyurulması da yer alıyor.
NVIDIA Omniverse Başkan Yardımcısı Frank DeLise: "Omniverse, günümüz dünyasında iş yapmanın zorluklarını kolaylaştıran güçlü bir geliştirme hattı sağlıyor. Çizerleri, tasarımı, araçları ve uygulamaları tek bir platform altında birleştirme yeteneği, en yaygın oyun geliştirme organizasyonları arasında bile iş birliğine ilham verebilir" dedi.
Güçlü, Daha İş Birlikçi Bir Oyun Oluşturma Ortamı
Çizerler ve tasarımcılar, oyuncuların muazzam, sürükleyici dünyalar için beklentilerini aşmaya çalıştıkça, oyun geliştirme süreçleri giderek daha karmaşık hale geliyor. Dünya çapındaki tasarım ekipleri, gerçekçi aydınlatma, gerçeğe yakın fiziki ve yapay zeka destekli teknolojilerle birleştirildiğinde daha zor hale gelen ve yoğun emek gerektiren, zaman alıcı bir süreç olan devasa 3D içerik kitaplıkları oluşturmak için çalışıyor.
Omniverse bu zorlukların üstesinden gelmek ve tasarımcıları, eserlerini ve yazılım araçlarını tek bir güçlü platformda birbirine bağlayarak oyun geliştiricilerinin görsel olarak gerçekçi, fiziki olarak doğru oyunları daha sorunsuz bir şekilde oluşturmasına yardımcı oluyor. Omniverse'in ortak çalışmayı destekleyen yönü, kritik tasarım kararlarında tekrarlama süresini önemli ölçüde azaltabiliyor ve projenin tamamlanmasını hızlandırabiliyor.
Omniverse, 3D tasarım iş birliği ve gerçek zamanlı doğru fizik simülasyonu için çoklu GPU'ya etkin açık bir platform ve bir dizüstü bilgisayardan bir sunucuya kadar herhangi bir NVIDIA RTX cihazında çalışabiliyor. Omniverse, açık kaynaklı bir 3D sahne tanımlaması ve dosya formatı olan Pixar'ın Universal Scene Description (USD) (Evrensel Sahne Tanımlaması) üzerine kuruldu. NVIDIA, yeni araçlar geliştirerek, teknolojileri entegre ederek, örnekler ve öğreticiler sağlayarak USD'yi genişletti.
Oyun yaratıcıları, tasarımcılar, sanatçılar ve geliştiriciler varlıklarını, kütüphanelerini, yazılım uygulamalarını ve oyun motorlarını Omniverse içinde birleştirebiliyor, tasarım konseptlerini gerçek zamanlı olarak özgürce yineleyebiliyor, üretkenliği artırmak için araçlar oluşturabiliyor ve nefes kesici, yüksek kaliteli modelleri anında paylaşabiliyor.
Oyun Geliştiriciler için Omniverse
Omniverse platformu, maksimum esneklik ve ölçeklenebilirlik için tasarlandı. Geliştiriciler, platformun modüler yapı taşlarını kullanarak kendi araçlarını kolayca oluşturabiliyor. Oyun geliştiricileri, çok daha fazlası üçüncü şahıslar tarafından oluşturulan hazır Omniverse Uygulamalarını kullanabiliyor.
Oyun geliştiriciler için Omniverse platformunda yer alan uygulamalar şunları içeriyor:
* Omniverse Audio2Face, Karakter çizerlerinin yalnızca bir ses dosyasından yüksek kaliteli yüz animasyonu oluşturmasını sağlayan, NVIDIA AI destekli bir uygulamadır. Audio2Face artık tam yüz animasyonunu destekliyor ve çizerlerin performansın duygusunu kontrol etme yeteneğine de sahip olacak. Audio2Face ile oyun geliştiricileri, oyun karakterlerine hızlı ve kolay bir şekilde gerçekçi ifadeler ekleyebilir, bu da oyuncu ile oyun karakterleri arasında daha güçlü bir duygusal bağlantıyı kolaylaştırabilir ve sürükleyiciliği genişletebilir.
* Omniverse Nucleus Cloud, şimdi tanıtım safhasında, Omniverse sahnelerinin tek tıklamayla basit bir şekilde paylaşılmasını sağlayarak Nucleus'u lokal olarak veya özel bir bulutta dağıtma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Nucleus Cloud ile oyun geliştiriciler, dahili ve harici geliştirme ekipleri arasında 3D tasarımları gerçek zamanlı olarak kolayca paylaşabilir ve iş birliği yapabilirler.
* Omniverse DeepSearch, Omniverse Enterprise aboneleri için mevcut olan objeleri ve oyun geliştiricilerinin, etiketlenmemiş 3D tasarım, nesne ve karakter kütüphanesinin tamamında anında arama yapmak için doğal dil girdilerini ve görüntülerini kullanmalarına olanak tanıyan, yapay zekanın etkin kullanıldığı bir hizmettir.
* Omniverse Connectors üçüncü parti tasarım araçları ve Omniverse arasında "canlı senkronizasyon" sağlayan iş akışlarını etkinleştiren eklentilerdir. Yeni Unreal Engine 5 Omniverse Connector, oyun sanatçılarının oyun motoru ve Omniverse arasında USD ve malzeme tanımıları dili verilerini değişimine imkân tanıyor.
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