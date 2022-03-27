NVIDIA Geliştiriciler İçin Omniverse'i Duyurdu

NVIDIA Geliştiriciler için Güçlü ve İş Birliğine Dayalı Oyun Oluşturma Ortamı Omniverse'i Duyurdu

NVIDIA Geliştiriciler İçin Omniverse'i Duyurdu

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
İmza İçin 10 Saniye Yeter
WhatsApp, iCloud ve Messenger İçin Tarihi Bir Karar Yolda!
Samsung, Bazı Galaxy S22 Modellerinde Yaşanan GPS Sorununu Kabul Etti
Elektrik Hattını İnternet Hattı Haline Getiren Mercusys'in Yeni Ürünü: MP51
ESET Yeni Bir Siber Casusluk Saldırısı Belgeledi

 

 