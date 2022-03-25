"Sayfa Başına Kullandıkça Öde" Modeli Türkiye'ye Geliyor

Bilgi teknolojileri alanındaki yenilikçi çözümleriyle 23 yıldır farklı sektörlerden pek çok şirketin iş yapma şeklini değiştiren Unite, kurumsal evrakların sistemlere işlenişini yöneten ve bulut altyapısı üzerinde çalışan "Akıllı İçerik Yönetimi Sistemi" olan Content IQ çözümünü, "Sayfa Başına Kullandıkça Ödeme" esnekliği ile kullanıma sundu. Kısa süre önce, iş süreçlerini dijitalleştirmede bir otomasyon devi UiPath ile iş birliğine giden Unite, Unite Content IQ hizmetini bulut üzerinden verirken, aynı zamanda verilerin Türkiye'de kalmasını sağlayarak şirketlere güvenlik ve mevzuata uyum açısından önemli bir avantaj sunuyor. Dijital iş gücü hizmetleri dünyada yaygın olarak kullanılsa da Unite, "As A Servise (Kullandıkça Öde)" modeliyle bu hizmeti sunan ilk Türk teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor.
Unite Content IQ'nun tanıtıldığı basın toplantısına, Unite CEO'su Malkoç Sualp, Unite Satış Yöneticisi Ahmet Yağmur Emiroğlu ve UiPath İş Ortakları Yöneticisi Yuliya Aladoğan katıldı.
İnsan iş gücü otomatikleşiyor
PC ve mobil aygıtlar için optik karakter tanıma, belge yakalama ve dil işleme yazılımı sağlayan uluslararası yazılım şirketi UiPath ile işbirliğine giden Türkiye'nin lider dijital iş gücü çözümleri şirketi Unite, şirketlerde insanların yönetmekte zorluk çektiği doküman işleme süreçlerini, içerik zekâsı ve dijital işgücü entegrasyonuyla hızlı ve verimli şekilde bulut altyapısı üzerinde yürütmek üzere, Content IQ çözümünü piyasaya sundu. Böylece el yazısı okuma dahil, tüm kağıt belgeler kolayca dijital ortama aktarılarak, iş sürecine entegre edilebiliyor ve bu evraklarla ilgili insan işgücünün yaptığı her şey (mühür ve damga kontrolü, sözleşme yazma, irsaliye-sözleşme tarihi farklarının tespiti, imza kontrolü vb.) oluşturulan içerik zekası ve dijital işgücü kurgusuyla otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Tüm bunlar Türkiye'de ilk kez bulut altyapısında, "sayfa başına kullandıkça öde" modeliyle bir arada şirketlerin kullanımına sunuluyor.
Bulut altyapısı üzerinde dijital iş gücü ile entegre
Unite Content IQ çözümü için UiPath ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin, dijital dönüşüm sektörü için önemli safhalardan biri olduğuna dikkat çeken Unite CEO'su Malkoç Sualp, "Biz Content IQ çözümünü Document As A Service (DaaS) modelinde geliştirirken, şirketlerin nelere ihtiyaç duyabileceğini, teknolojinin desteğiyle onlara hangi kolaylıkları sağlayabileceğimizi çok iyi analiz ettik. Geldiğimiz noktada Content IQ, içerik zekâsı ve dijital işgücünü buluşturuyor; dokümanları tanıma/anlama işleviyle insanların yaptığı tekrarlı, birbirine benzeyen rutin işlemleri hızlı ve verimli şekilde öğrenip bulut altyapısı üzerinde dijital işgücü ile entegre şekilde işliyor. UiPath'in desteğiyle sadece dijital ortamdaki değil, kâğıt üstünde el yazısıyla yazılan içerikleri de dijitalleştirebiliyoruz. UiPath'in Türkiye'deki en büyük iş ortaklarından biriyiz ve bize verdikleri önemli destekle DaaS hizmetimizi uçtan uca eksiksiz hale getirmiş olduk. Böylece kağıt dokümanlar da dahil sisteme giriş, düzenleme, tasnif ve raporlama vb. pek çok işlemi, içerik zekası desteğiyle sürekli öğrenen robotlar üstleniyor. Üstelik sistemlerdeki veriler, yurt dışına aktarılmadan Türkiye'de yerleşik "cloud" üzerinde işleniyor ve data yurt içinde kalıyor; şirketler de DaaS hizmetinden kullandıkları kadar ücret ödeyerek esnek şekilde yararlanabiliyor. Content IQ çözümünün bir başka güzel yanı da hizmeti kullanacak şirketin kendi ekipleri tarafından hızla ara yüz oluşturma kolaylığına sahip olması. Unite iş akışını belirliyor, gerisini robotlar yapıyor. Kurulumun ardından "kullandıkça öde" modeli çalışmaya başlıyor. Bu ilk bakışta çok sayıda belge işleyen şirketlere uygun gibi görünse de aslında KOBİ'lerin de iş yükünü belirgin şekilde hafifleten bir çözüm. Küçük bir örnek vermek gerekirse, müşteri taleplerini yanıtlama sürelerini yüzde 80'e varan oranlarda kısaltabiliyoruz" diye konuştu.
Sınırsız sayıda doküman işlenebiliyor
Unite Content IQ'dan hiçbir lisans, yatırım maliyeti ve taahhüt olmaksızın kullandıkça ödeyerek faydalanmak mümkün. Sistem çalışmaya başladıktan sonra sınırsız sayıda doküman işlenebiliyor. Dönemsel yoğunluklar için kapasite artırımı da hızla yapılabiliyor.
Örneğin; bir lastik imalat şirketinin deniz, tren veya karayolu ile taşınan imalat malzemeleri için oluşturulan fatura ve sevkiyat bilgileri, firmaya e-posta yolu ile gönderiliyordu. Gönderilen bu dokümanlar, çalışanlar tarafından yorumlanarak dokümanların SAP sistemine ön muhasebe girişi yapılıyor, gümrük giriş fişi oluşturuluyor, sigorta poliçesi hazırlanıyordu. Ayrıca, günlük olarak nakliyeci firmanın internet sitesinden sevkiyatın nerede olduğu, ne zaman varış yapacağı, hangi araç ile taşındığı, konteynır bilgileri benzeri veriler sorgulanarak, SAP sistemine girişi sağlanıyordu. Tüm bu işlemlerin sistemlere girişi ve takibinin yapılması için tam zamanlı iki çalışanın tüm günü, bu işlemlere ayrılıyordu. Unite Akıllı doküman ve Dijital iş gücü hizmetleri ile tüm bu operasyonların tamamı, Unite Content IQ ile cloud ortamında robotlar tarafından gerçekleştiriliyor. Kullanıcılar, e-posta ile gelen fatura bilgilerinin doğrudan robot adına tanımlı bir e-posta adresine yönlendiriyor. Robotlar, gelen faturaları DaaS servisi üzerinden önce sınıflandırarak faturanın hangi nakliyeciye ait olduğunu algılıyor. Sonrasında doküman içerisinden fatura tarihi, fatura numarası, konşimento numarası, satın alma numarası, tutar benzeri fatura girişi esnasında ihtiyaç duyulacak bilgileri çıkarıyor. Ardından robotlar, nakliyeci firmanın internet sitesi üzerinden faturadan okuduğu konşimento numarası bilgisini kullanarak sevkiyat bilgilerini alıyor ve tüm bu bilgilerle SAP uygulaması üzerinden faturanın ön muhasebe girişini yapıyor, sevkiyat takip bilgilerini giriyor. Sigorta poliçesini oluşturuyor, gümrük giriş fişini oluşturup ilgili gümrükçüye e-posta gönderiyor. Bu şekilde yüzde 100 otomasyon, yüzde 100 gerçek zamanlı işlem, yüzde 70 maliyet tasarrufu, işlem süreçlerinde düşüş, standardizasyon ve hatasız süreç takibi sağlanıyor.
'Kamuya da hizmet vermek istiyoruz'
Robotun içinde bir veri tabanı olduğunu söyleyen Unite CEO'su Malkoç Sualp, insanların el yazısını çevirdiğini söyledi. Robotların sürekli öğrendiğini belirten Sualp, tüm dillerde hizmet verildiğini ve sektör ayrımı olmadığını ifade etti. Bu hizmetle orta ve üstü KOBİ'lerin de bu hizmeti almaya başlayabileceğine dikkat çeken Sualp, şu bilgileri verdi: "Herhangi bir şirketin evrak okuma teknolojisini kendi bünyesinde kurması, bizden alacağı sisteme göre en az 10 kat daha fazla maliyetli oluyor. Böylece insan kaynaklı hatalar sıfıra iniyor ve verimlilik artıyor. Amacımız dijital dönüşümü hızlandırmak. Aslında evrak okuma teknolojisi de 1 yıllık bir teknoloji. Biz bu hizmeti yatırım maliyetine gerek duymadan, kullandıkça öde modeli ile sayfa başına maliyetle sunuyoruz. Unite Content IQ ile kamuya da hizmet vermeyi planlıyoruz."
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