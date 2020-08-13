NVIDIA, Gerçekleştireceği GeForce Özel Etkinliğini Duyurdu

NVIDIA, 1 Eylül saat 19.00'da gerçekleşecek ve firmanın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang'ın sunacağı GeForce Özel Etkinliğini duyurdu.
Etkinlikte Huang, NVIDIA'nın oyun ve grafik konularıyla ilgili en son yeniliklerini katılımcılarla paylaşacak. Etkinliğe katılmak için https://www.nvidia.com/tr-tr/geforce/special-event/ adresine tıklamanız yeterli.
Etkinlikle ilgili detaylar ve tüm haberler nvidianews.nvidia.com ve GeForce.com adreslerinde yer alacak.
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