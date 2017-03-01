NVIDIA, GTX 1080 Ti'ı Duyurdu!
Nvidia, rakibi AMD'nin tanıtımları üzerine fazla beklemedi ve 11 GB GDDR5X RAM ile gelen GTX 1080 Ti'ı duyurdu!
Şu sıra Amerika'nın San Francisco şehrinde devam eden Oyun Geliştiricileri Fuarı'nda, pek çok oyun teknolojisi tanıtıldığı gibi, elbette donanım sektörü de hareket içinde. Fuarda sahne alan NVIDIA, bir süredir beklenen GTX 1080 Ti'ı tanıtımında resmi olarak duyurdu. Halihazırda zaten üstün performans vere GTX 1080, geniş kapasiteli belleklerle donatılarak bu defa GTX 1080 Ti olarak karşımızda.
GeForce GTX 1080 Ti, firmanın Pascal mimarisine sahip en hızlı grafik kartı olarak sahne aldı. 11 GB GDDR5X grafik bellekleriyle donatılan kart, GTX 1080'e kıyasla tam yüzde 35 daha performanslı çalışıyor. 3584 CUDA çekirdeğine sahip olan GTX 1080 Ti, GTX 1070'e göre ise yüzde 78 daha hızlı.
Şu an dünyanın ilk gelecek nesil Micron G5X belleklerini kullanan GTX 1080 Ti, 4K, sanal gerçeklik, NVIDIA G-SYNC HDR ve NVIDIA GameWorks desteğini de arkasına alıyor. GTX 1080 Ti, Founders Edition olarak da bulunabilecek. 2 Mart'ta 699 Dolar fiyatla ön satışa sunulacak GTX 1080 Ti, 10 Mart'tan itibaren sevk edilecek.
Ercan Uğurlu
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