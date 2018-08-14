NVIDIA İlk Ray Tracing Quadro RTX Ailesini Tanıttı
NVIDIA, uzun zamandır beklenen Turing mimarisine sahip ve ilk Ray Tracing'li Quadro RTX GPU tanıtımını yaptı.
NVIDIA'nın uzun zamandır konuşulan Turing GPU mimarisi sonunda karşımıza çıktı. Yeni nesil grafik kartlarında Turing mimarisini kullanan NVIDIA, böylece daha yüksek performansı odaklıyor. Turing, kuşkusuz bir dizi özellik ve teknolojiyi bulunduruyor ve bunların arasında gerçek zamanlı ışın izlemeyi gerçekleştiren RT Çekirdekleri de bulunuyor. Bu özel çekirdekler, ışık ve sesi 3D çevrede 10 GigaRay'e kadar hesaplayabiliyor. Yani şöyle diyelim: NVIDIA, bu anlamda yeni Turing mimarisi ile selef Pascal'a göre 25 kat daha hızlı performansa erişebiliyor.
Turing ile gelen Ray Tracing çekirdeklerinin yanı sıra NVIDIA aynı zamanda GPU mimarisine yapay zeka öğeleri de kazandırmak için Volta'da da görülen Tensor Çekirdeklerini de entegre ediyor. Bu Tensor Çekirdekleri ile 1 saniyede 500 trilyon tensör operasyonu gerçekleştirebilen yeni kartlar, derin öğrenme (deep learning) alanında fayda sağlayacak.
Peki, bunları bir kenara bırakıp şimdi NVIDIA'nın lansmanda tanıttığı kartlara gelelim. NVIDIA, lansmanda 3 yeni Quadro kartını tanıttı: Quadro RTX 8000, Quadro RTX 6000 ve Quadro RTX 5000. Bu 3 kartlardan özellikle RTX 8000 sahip olduğu özelliklerle tepe model olurken, RTX 5000 ise, nispeten giriş seviyesini oluşturuyor diyebiliriz. Peki, bu 3 kartın tüm özellikleri ve fiyatları ne olacak? Tek tek yazmak yerine hemen hepsini bir tabloda sizlerle paylaşalım:
Buraya kadar tamam. Peki, Turing ile gelen "RTX" takısı nereden çıktı? Bu noktada NVIDIA'nın yeni nesil grafik kartları ile özdeşleşen "GTX" markasını geride bırakacağına yönelik ciddi söylentiler zaten kulağımıza geliyordu. Şirketin yaptığı bu tanıtımla beraber Nvidia GeForce RTX 2080 'i çok yakında göreceğimiz de kesin gibi.
Ercan Uğurlu
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