NVIDIA İlk Ray Tracing Quadro RTX Ailesini Tanıttı

NVIDIA, uzun zamandır beklenen Turing mimarisine sahip ve ilk Ray Tracing'li Quadro RTX GPU tanıtımını yaptı.

NVIDIA ilk Ray Tracing Quadro RTX ailesini tanıttı

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