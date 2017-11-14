Nvidia mı AMD mi: Sonraki Kartınız Hangisi Olmalı?

Nvidia'nın ekran kartları mı daha iyi, AMD'nin mi? Bu yazımız cevabı bulmanıza yardımcı olacak...

Nvidia mı AMD mi: Sonraki Kartınız Hangisi Olmalı?

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