NVIDIA, RTX 2080 Ti ile Çuvallıyor mu
NVIDIA'nın "ışın izleme" özelliğiyle tanıttığı amiral gemisi RTX 2080 Ti kartlarında bazı kullanıcılar, çok ciddi bir sorun yaşıyor!
NVIDIA'nın kısa bir süre önce tanıttığı yeni amiral gemisi RTX 2080 ekran kartları, kullanıcılarla buluştu buluşmasına ancak gelen haberler NVIDIA için pek iyi değil. Zira özellikle RTX 2080 Ti satın alan kullanıcılardan şikayet sesleri yükseliyor.
NVIDIA'nın yakın zamanda piyasaya sürdüğü RTX Turing grafik kartları, şimdiye kadar yapılmış en güçlü tüketiciye yönelik GPU'larına sahip. Heyecan verici özellikler sunduğunu zaten sizlere daha önce burada anlatmıştık. Ancak kart tanıtıldığı günden bu yana hakkında farklı eleştiriler gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de RTX 2080 Ti'ya yönelik.
Dijital Trends'in haberine göre, RTX 2080 Ti satın alanlar kartın çok geçmeden öldüğü yönünde şikayetçi. Herhangi bir hız aşırtma veya manüel yolla gerilimde manipülasyon yapmamalarına rağmen, RTX 2080 Ti satın alanlardan bazılarının kartları birkaç gün sonra bozulma belirtileri gösteriyor. Bazılarında ise durum daha farklı: RTX 2080 Ti çalışıyor, ancak tam randıman vermiyor.
Bu şikayetler NVIDIA'nın resmi forumlarına da yansımış durumda. Şu an yüzlerce kullanıcı RTX 2080 ile sorun yaşıyor. Sorunlar arasında bahsettiklerimizin yanı sıra mavi ekran ve ekranda birden belirlen ibarelerin de olduğunu söyleyelim. Bakalım NVIDIA bu sorunlara nasıl bir çare bulacak?
Ercan Uğurlu
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