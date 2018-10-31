NVIDIA, RTX 2080 Ti ile Çuvallıyor mu

NVIDIA'nın "ışın izleme" özelliğiyle tanıttığı amiral gemisi RTX 2080 Ti kartlarında bazı kullanıcılar, çok ciddi bir sorun yaşıyor!

NVIDIA, RTX 2080 Ti ile fena halde çuvallıyor

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