Nvidia RTX 3050'den Oyuncular İçin İyi, Madenciler İçin Kötü Haber!

Yakın zamanda Çin'den gelen bir sızıntıya göre, Ethereum madencilik performansı açısından bakıldığında, yaklaşmakta olan Nvidia GeForce RTX 3050 grafik kartını almak isteyecek oyuncular için umut verici haberler var.
8 GB GDDR6 bellekle gelen ve 18 TFLOP ışın izleme performansı, 73 TFLOPS tensör AI performansı ve 9 TFLOP gölgeleme performansı elde edebilen Nvidia GeForce RTX 3050'te ayrıca ışın izleme için 2. nesil RT Çekirdekleri ve DLSS ve AI için 3. nesil Tensör Çekirdekleri yer alacak.
Ethereum'un mevcut değeri ve RTX 3050'nin önerilen perakende fiyatı olan 249 dolar dikkate alındığında, bir madencinin grafik kartının maliyetini telafi etmesi 500 gün sürecek. Bu da, bu kadar düşük güçlü bir kart için oldukça büyük bir risk oluşturuyor. Madencilerin ilgisini çekmeyeceği için oyuncuların bu kartı bulmaları ve almalarının daha kolay olacağı düşünülüyor.
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