NVIDIA, RTX 3070 16 GB ve 3080 20 GB Ekran Kartlarını Öldürdü mü?

NVIDIA'nın beklenen RTX 3070 16 GB ve RTX 3080 20 GB ekran kartları, piyasaya hiç çıkmayabilir.

  • Ercan Uğurlu
NVIDIA RTX 3070 ve RTX 3080 İptal mi Edildi?

NVIDIA'nın RTX 3000 serisini tanıtmasıyla beraber PC pazarı yeniden alevlenmiş ve oyun severleri tatlı bir heyecan sarmıştı. Bir kesim kullanıcılar RTX 3070 ve RTX 3080 ekran kartlarının halihazırda versiyonlarıyla memnun olurken, bir kesim ise aralık ayında piyasaya çıkacağı söylenen RTX 3070 16 GB ve RTX 3080 20 GB ekran kartları için geri saymaya başlamıştı. Fakat gelen yeni habere göre, bu 2 ekran kartı piyasaya hiç çıkmayabilir.

Videocardz'ın en son raporuna göre, NVIDIA'nın aralık ayında piyasaya süreceği RTX 3070 16 GB ve RTX 3080 20 GB ekran kartları gelmeyecek. NVIDIA'nın bu konuda grafik kartı üreticilerini de bilgilendirdiği söylenirken, bu konuda NVIDIA'dan gelen resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.

İyi bir ihtimalle bunun bir iptal olmayacağını, en azından kartların çıkışının 2021 yılına ertelendiğini söyleyebiliriz. Ancak bu da kesin değil. NVIDIA'nın bu kararının arkasında ise, RTX 3000 serisine yaşanan yoğun talepten dolayı, üretime yetişemediği olabilir.

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