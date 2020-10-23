NVIDIA Bu Akşam Twitch'te Eğitime Başlıyor!

NVIDIA, yaratıcı uygulamalarla çalışırken sanatçılara, yaratıcılara ve 3D geliştiricilere en iyi performansı ve güvenirliği sağlayan NVIDIA Studio platformunu kullanarak Navras Akademi ile iş birliği yapıyor. Proje kapsamında düzenlenecek NVIDIA Studio Workshop serisinde 3 boyutlu modelleme ve oyun grafikleri konusunda bilgilendirerek bilgisayar oyunu oluşturmanın temel adımları konusunda eğitimler verilecek.
3 boyutlu modelleme ve oyun grafikleri uygulaması ile ilgilenen herkesin ücretsiz olarak katılım sağlayabileceği eğitimlerde bilgisayar oyunu yapmanın ana noktaları aktarılacak. Toplamda dört bölümden oluşacak eğitim serisinde NVIDIA Studio ile oyunlardaki nesnelerin ve karakterlerin modellenmesi, karakterlerin hareketlendirilmesi ve Unreal Engine üzerinden oyunların oluşturulması konu başlıklarında her biri bir saat olmak üzere canlı yayınlar gerçekleştirilecek.
Sanatçıları ve endüstri profesyonellerini destekleyen NVIDIA Studio platformu; 3D, render alma, video düzenleme, hareketli grafik, fotoğrafçılık, grafik dizayn, mimari görselleştirme ve yayıncılık gibi yaratıcı alanlarda kullanıcılara yüksek performans sağlıyor. NVIDIA'nın sektör lideri GPU'ları ve Studio Sürücüleriyle yaratıcı uygulamalar, ilham verici bir performans ve yetenek düzeyiyle gelişiyor ve hız kazanıyor.
NVIDIA Studio Workshop serisinin ilk yayını 23 Ekim Cuma günü saat 18.00'de @NVIDIAGeForceTR Twitch hesabında gerçekleştirilecek. Eğitim programının sonunda yayınların tamamına NVIDIA GeForce Türkiye Youtube kanalından da ulaşılabilecek.
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