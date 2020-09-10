NVIDIA, RTX 3070 ve RTX 3080 "SUPER" Hazırlığında!

NVIDIA, kısa bir süre önce beklenen RTX 3000 ekran kartlarını tanıtmış olabilir, ancak bu AMD karşısındaki hamlelerini tamamladığı anlamına gelmiyor. NVIDIA, AMD karşısında işini garantiye almak için tanıttığı Ampere grafik kartlarının daha hızlı varyantları üzerinde çalışıyor.
Yeni bilgiler, NVIDIA'nın GeForce RTX 3060'ın yanında, GeForce RTX 3070 ile RTX 3080'in güçlendirilmiş farklı versiyonlarını tanıtacağına işaret ediyor. Twitter'da kopite7kimi isimli bir kullanıcının yazdıklarına göre, böylece NVIDIA, yeni RTX 3000 SUPER serisi ile hız konusunda AMD'ye karşı sağlam oynayacak.
SKU0 GA104-400 PG141/142 GDDR6X/6 8GB 3072=3070Ti— kopite7kimi (@kopite7kimi) July 7, 2020
SKU10 GA104-300 GDDR6 2944=3070 https://t.co/p3mfchajfR
Sızıntıya göre, NVIDIA GeForce RTX 3070 ve RTX 3080, 2 kat daha yüksek belleklerle gelecek ve RTX 3060 da beklenenden güçlü özelliklerle tanıtılacak. 16 GB kapasiteli RTX 3070'in yanında ayrıca RTX 3080'in de 20 GB bellek ile beraber gelmesi bekleniyor. 20 GB'lı RTX 3080'in fiyatı ise 799 Dolar ila 899 Dolar arasında belirtiliyor.
Elbette bunlar resmi bilgiler değil. Konunun netleşmesi için biraz daha zaman lazım. Fakat NVIDIA bu hamleyi gerçekleştirirse, AMD'nin işi biraz daha zorlaşacak gibi görünüyor.
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