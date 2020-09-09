NASA'dan açıklama! Bu hafta Dünya'ya 5 adet asteroid yaklaşacak! Ayrıntılar

NASA'nın Dünya'ya Yakın Cisimleri Araştırma Merkezi (Center for Near Earth Object Studies, CNEOS) yaptığı açıklamada, bu hafta dünyaya çok yakın yerden gözlenebilecek 5 Asteroid olduğunu söyledi. Asıl ilginç olan şey ise asteroidlerin boyutlarında saklı...