NASA'dan açıklama! Bu hafta Dünya'ya 5 adet asteroid yaklaşacak! Ayrıntılar

NASA'nın Dünya'ya Yakın Cisimleri Araştırma Merkezi'nin yaptığı açıklamada göre bu hafta çapları 10 metre ile 70 metre arasında değişen en az 5 adet asteroidin Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurdu.
Boyutları en ilgi çekici yan olsa da Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yapılan açıklamaya göre, gök bilimcilerin çapı 1 km'den büyük olan nesneleri tespit etmesi pek de zor değil. Ancak bu nesnelerin çapı küçüldükçe tespit etmek de bir o kadar zorlaşıyor.
ESA'ya göre gökbilimciler, çapı 1 km'nin üstünde olan asteroidlerin %95'ini tespit edebilirken ufak asteroidlerin büyük kısmı gözden kaçabiliyor ki bunun da dünya için büyük bir tehlike yaratabileceği ifade ediliyor.
2020 RJ OLARAK ADLANDIRILAN ASTEROİD 42 METRE ÇAPINDA
Ajansın takip sistemine göre 2020 RJ olarak adlandırılan tahmini 42 metre çapındaki bir asteroid, salı gecesi Dünya'ya yaklaşık 1,2 milyon km uzaklıktan geçecek. Dünyamızı ziyaret edecek olan 2020 RW olarak adlandırılan bir diğer uzay kayası, 10 Eylül tarihinde gezegenimizin yakınlarından geçecek. Daha sonrasında onu 2020 RM takip edecek ve o da yaklaşık 1 milyon km gibi bir yakınlıktan (ya da uzaklıktan) geçip gidecek.
EN BÜYÜK ASTEROİD İSE CUMARTESİ GÜNÜ GEÇECEK
Bu asteroidlerin en büyüğü olan 2020 RM15'in cumartesi günü gezegenimizin yakınlarından geçmesi bekleniyor. Tahmini 75 metre boyutlarında olan bu asteroid, saniyede 9,78 km hızla hareket ediyor.
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