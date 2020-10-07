Nvidia'dan, RTX 3080 ve RTX 3090 İçin Çok Kötü Haberler Geldi

Nvidia CEO'su Jensen Huang, yaptığı açıklamada, Nvidia'nın en yeni GeForce RTX 3080 ve RTX 3090 grafik kartlarına olan talebin aşırı yoğun olması nedeniyle üreticilerin buna ayak uyduramadığını ve sonuç olarak 2021'e kadar sürecek bir kıtlık yaşanacağını öngördüğünü söyledi.
Huang, bu açıklamayı Nvidia'nın GTC lansman toplantısından sonraki soru cevap oturumunda yaptı. CEO, "talebin yıl boyunca tüm arzımızı geçeceğine inanıyorum" dedive ekledi: "Önümüzde çifte felaket diyebileceğimiz bir dönem var. Yılbaşı geliyor. Alışveriş patlayacak. Bu dalgadan önce bile inanılmaz derecede iyiydik, üstüne bu faktörü de eklersek, müşteri taleplerinin defalarca tavan yapacağını düşünüyoruz."
Huang, problemin tedarikçi tarafında değil, tüketici tarafında olduğunu söylüyor. Ona göre, bir PC'si olan neredeyse herkes yeni Ampere kartlarından birini almayı hayal ediyor: "3080 ve 3090'da arz sorunu değil, talep sorunu var. Talep sorunu, beklediğimizden çok daha büyük olabilir."
GeForce RTX 3080 ve RTX 3090 perakendecilerin stoklayamayacağı kadar hızlı satılırken, yaklaşan RTX 3070 sürümünün de benzer bir kaderi yaşama olasılığı yüksek görünüyor.
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