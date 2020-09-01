NVIDIA RTX 3080 ve RTX 3090 Sızdı! İşte Özellikleri!

NVIDIA'nın yeni nesil GeForce RTX 3000 serisi merakla bekleniyor. Bugüne kadar hakkında birçok şey yazıp çizilen RTX 3000 serisinin Işık İzleme, yani Ray Tracing teknolojisinde önemli güncellemeler yapacağı bilinirken yeni ekran kartları, grafik performansında da heyecanlandırıcı derecede iyileştirme sağlayacak.
RTX 3000 serisinin özellikleri şu ana kadar büyük ölçüde sır gibi saklanırken, kartların ne gibi özelliklere sahip olacağı merak konusu. Fakat Gainward ve Zotac'ın RTX 3000 serisi ekran kartları ilginç şekilde şimdiden ortaya çıkmış durumda.
Videocardz tarafından paylaşılan habere göre Gainward ve Zotac, RTX 3000 serisinden RTX 3080 ve RTX 3090 ekran karları sızmış durumda. Böylece bu 2 ekran kartının özellikleri de görünmüş.
Gainward'in Phoenix serisinden çıkacak olan GeForce RTX 3080 ve RTX 3090 ekran kartları, RGB tasarımla gelecek. NVIDIA GA102 GPU'dan güç alacak olan GeForce RTX 3080 ve GeForce RTX 3090, 3 fanlı havalandırmaya sahip olacakken, NVLink SLI yalnızca RTX 3090 için sunulacak.
Peki, ekran kartlarının özellikleri neler?
GeForce RTX 3080 özellikleri şöyle:
- - 4352 CUDA Çekirdeği
- - 10 GB GDDR6X 19.5 Gbps Bellek
- - 1740 MHz Saat Hızı
- - 320W
- - DisplayPort 1.4a (3 adet), HDMI 2.1
- - PCI Express Gen 4
- - NVIDIA Ampere Mimarisi
- - 2'inci nesil Ray Tracing Çekirdekleri
- - NVIDIA DLSS
- - NVIDIA G-Sync
- - Game Ready Drivers
- - Microsoft DirectX 12 Ultimate
- - NVIDIA GPU Boost
- - Vulkan RT API, OpenGL 4.6
- - VR Ready
GeForce RTX 3090 özellikleri şöyle:
- - 5248 CUDA Çekirdeği
- - 24 GB GDDR6X 19.5 Gbps Bellek
- - 1725 MHz Saat Hızı
- - 360W
- - DisplayPort 1.4a (3 adet), HDMI 2.1
- - PCI Express Gen 4
- - NVIDIA Ampere Mimarisi
- - 2'inci nesil Ray Tracing Çekirdekleri
- - NVIDIA DLSS
- - NVIDIA G-Sync
- - NVIDIA NVLink (NVIDIA SLI)
- - Game Ready Drivers
- - Microsoft DirectX 12 Ultimate
- - NVIDIA GPU Boost
- - Vulkan RT API, OpenGL 4.6
- - VR Ready
RTX 2080 ve RTX 2090 ekran kartlarının Gainward Phoenix serisine ait teknik özellikleri bu şekildeyken, farklı markalarda birtakım değişiklikler elbette olacaktır. Kartların Zotac sürümleri arasında ise yine 3 fanlı ve RGB desenli tasarımın benimseneceği bilinirken, ekran kartları arasında çift fanlı ve yalnızca Çin'e özel bir sürümünün olacağı bilgisi de sızmış durumda.
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