Irıs Xe, AMD ve Eski Intel PC'lerle Uyumlu Değil mi? Intel'den Açıklama Var

Intel nihayet dün Irıs Xe harici ekran kartını tanıttı. Ekran kartının NVIDIA ve AMD ile rekabet etmesi amaçlansa da, bunun şimdilik iyimser bir bakış açısı olduğu açık. Intel gelecekte oyun odaklı GPU'lar tasarlamayı da planlıyor, fakat bunun için daha vakit var.
Mevcut olan Irıs Xe'nin ise, önemli bir dezavantajı olduğu ortaya çıktı: Eski Intel PC'ler ve AMD sistemleriyle uyumlu değil...
Elbette ortaya çıkan bu yeni bilgi, şu an için son kullanıcıyı ilgilendirmiyor. Zira Intel Irıs Xe'yi şu an ayrı olarak raflara yerleştirmeyecek. Irıs Xe ekran kartı, OEM üreticilerine ve sistem entegratörlerine, önceden oluşturulmuş hazır sistemlere dahil edilebilmesi için gönderiliyor. O nedenle bu kartı bulup sisteme takmanız pek de mümkün değil.
Intel, Irıs Xe'nin hangi anakartlarla uyumlu olduğunu ise şu sözlerle açıklıyor: "Irıs Xe harici ekran kartı, 9'uncu nesil (Coffee Lake-S) ve 10'uncu nesil (Comet Late-S) Intel Core masaüstü işlemciler ve Intel B460, H410, B365 ve H310C yonga setli anakartlar ile uyumlu olarak kullanılabilecek. Bu anakartlar Intel Irıs Xe'yi destekleyen özel bir BOIS içeriyor. O nedenle Irıs Xe diğer sistemlerle uyumlu olmayacaktır."
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