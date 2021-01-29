Irıs Xe, AMD ve Eski Intel PC'lerle Uyumlu Değil mi? Intel'den Açıklama Var

Intel'in yeni harici ekran kartı Irıs Xe'nin, AMD tabanlı anakartlarda ve eski Intel işlemcileri içeren sistemlerle uyumlu olmadığı açıklandı. Peki bu uyum sorunu, bizim için ne anlama geliyor?