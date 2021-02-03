Intel'in 14 Çekirdek ve 20 İş Parçacığına Sahip "Süper" İşlemcisi Göründü

Intel'in beklenen yeni canavar işlemcisi Alder Lake-P, 14 çekirdek ve 20 iş parçacığı ile Geekbench test sonuçlarında yakalandı.

  • Ercan Uğurlu
Intel'in 14 Çekirdek ve 20 İzlekli İşlemcisi Sızdı

Intel, son dönemde arka arkaya işlemci duyurularında bulundu. Bir yandan 11'inci nesil Rocket Lake-S işlemci ailesinin son hazırlıklarını yapan ABD'li teknoloji devi, diğer yandan da Tiger Lake H işlemcilerini geliştiriyor. Öte yandan Intel'in Alder Lake işlemcileri üzerinden çalıştığı da biliniyor. Daha önce de pek çok kez hakkında bilgi sızan Alder Lake işlemcileri için bu defa ise test sonuçları ortaya çıktı.

Intel'in Alder Lake-P varyantına ait olduğu iddia edilen yeni işlemci, Geekbench 5.3.1 test sonuçlarında görünmüş. 14 fiziksel çekirdek ve 20 iş parçacığından oluşan işlemci, Geekbench'ten OpenCL skoruyla 13 bin 446 puan toplamış.

Intel'in yeni nesil hibrit tasarımını benimseyen işlemcinin ne zaman piyasaya çıkacağına yönelik olarak ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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