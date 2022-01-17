Nvidia, RTX 3090 Ti'nin Üretimini Daha Başlamadan Durdurdu!

Nvidia, bir sonraki Ampere tabanlı amiral gemisi ekran kartı olan GeForce RTX 3090 Ti'nin üretimini başlatamadan durdurdu. TweakTown'ın haberine göre, Nvidia kartın parçalarını üreten iş ortaklarına "üretimi dondurma" mesajı gönderdi. Ancak bu durdurma isteğinin nedeni sorulduğunda herhangi bir net yanıt gelmedi.
RTX 3090 Ti'nin 11 Ocak'ta duyurulacağı ve 27 Ocak'ta piyasada olacağı düşünülüyordu. Ancak 11 Ocak'ta bir lansman yapılmadı, bu yüzden 27 Ocak tarihinde de piyasaya sürülmeyeceği düşünülüyor. Nvidia sadece CES 2022'de "ay sonuna doğru daha detaylı haberler paylaşacağız" demekle yetindi. Firmanın fikrini neden değiştirdiği, üretimi neden durdurmak istediği ise, bilinmiyor.
3090 Ti ekran kartı, 21Gbps'de çalışan tüm Ampere serisindeki en hızlı GDDR6X belleğe sahip kart olacak. Bellek miktarı 24GB olarak belirlendi. Kartın 10.752 CUDA çekirdeği içereceği söyleniyordu.
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