Nvidia, RTX 3090 Ti'nin Üretimini Daha Başlamadan Durdurdu!

Nvidia'ın Ampere tabanlı amiral gemisi ekran kartı RTX 3090 Ti'nin üretimi, daha başlayamadan durduruldu. nedeni ise henüz bilinmiyor.

RTX 3090 Ti üretimi başlamadan bitti

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