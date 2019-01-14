NVIDIA Şimdi de Robotlar Üzerinde Çalışıyor!
NVIDIA, Seattle'da Robotik Araştırma Merkezi açtı. Peki, NVIDIA neyin peşinde?
- Ercan Uğurlu
NVIDIA, Seattle'da yeni bir robotik araştırma merkezi açtı. Üretim, lojistik, sağlık ve daha fazlası üzerinde çalışacak olan NVIDIA, bu merkezde endüstri ve akademik uzmanlarıyla beraber karmaşık görevleri güvenli bir şekilde yerine getirebilecek yeni nesil robotları geliştirme üzerine yoğunlaşacak.
Washington Üniversitesi kampüsü yakınına kurulan robotik araştırma merkezi, Dieter Fox yönetiminde çalışacak. Robotik Araştırmalar Kıdemli Müdürü olarak görev alacak olan Fox, bu konuda oldukça yetkin. Robotik alanlarda araştırmalarda bulunan Fox, yapay zeka ve derin öğrenme konularında da uzman. Dieter Fox, 2009'dan 2011'e kadar Seattle'daki Intel Araştırma Laboratuvarları Direktörü olarak görev yapmıştı.
Fox, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçmişte robotik araştırmalar, entegre sistemlerden ziyade küçük ve bağımsız projeler üzerine yoğunlaştı. Biz tüm bunları bir araya getirecek ve disiplinlerarası uzmanlarla beraber insan – robot etkileşimleri, derin öğrenme ve kontrol ile algı konuları üzerinde çalışacağız," diyor. Şu an yeni laboratuvarda 50 kişilik bir kadro kolları sıvamış durumda.
Şu an NVIDIA'nın laboratuvarında çalışılan lk konu, bir mutfak simülatörü. Elbette işin içinde NVIDIA olunca, laboratuvarda kullanılan ekran kartlarının da TITAN GPU'lardan oluştuğunu belirtmek lazım. Mutfak simülatörünün kısa bir demosunu hemen yukarıdaki videoda görebilirsiniz.
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