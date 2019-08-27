Nvidia SLI ve AMD CrossFire Öldü, Peki Ama Bu Kötü Bir Şey mi?
Nvidia SLI ve AMD CrossFire artık eskisi kadar ilgi çekmiyor. Peki bu nasıl oldu, çoklu ekran kartının gidişi, kötü mü?
Çoklu ekran kartı rüyası sona mı eriyor? Nvidia ve AMD'nin SLI ve CrossFire işlevlerini bir kenara bırakması, bunun önemli bir sinyali olarak görülüyor.
AMD üst düzey yöneticisi Lisa Su, geçtiğimiz günlerde "Crossfire önemli bir odak noktası değil" demişti. Nvidia ise en son ekran kartlarında NVLink'e yer vermişti. NVLink, SLI'ya benzer bir teknoloji ancak birkaç önemli farkı da var.
NVLink, SLI gibi kullanılıyor ve iki ekran kartını bir araya getirerek ek performans sağlıyor. Ancak Nvidia, bu teknoloji hakkında fazla konuşmamayı tercih ediyor ve SLI'dan daha iyi performans sunduğuna dair bir açıklama yapmıyor.
Firma bunun yerine profesyonel Quadro kartlarındaki çoklu ekran kartı desteğini tüketici ekran kartlarına getiriyor. Bununla gelecekte daha çok oyunun çoklu ekran kartından faydalanması umuluyor.
NVLink'te artırılan bant genişliği, ekran kartlarının beraber çalışmasını kolaylaştırıyor. Bu, gelecekte tek bir ekran kartına kıyasla iki ekran kartının daha çok fayda sağlaması anlamına gelebilir. Ancak bu yeni teknoloji, oyun geliştiricilerinin harekete geçmesini gerektiriyor. SLI'da da gördüğümüz gibi, bu gerçekleşmeyebilir. Birden fazla Nvidia RTX'e sahip oyuncu sayısı, az olacağından çoğu oyun geliştiricisi, teknolojiyi tam olarak desteklemek için zaman harcamaya değmeyeceğini düşünebilir.
Bu nedenle NVLink, geliştiriciler tarafından tamamen görmezden gelinebilir. Nvidia'nın SLI yerine NVLink uyumluluğuna ağırlık vermesi ise SLI'nın sonunu getirebilir.
Bu arada AMD, CrossFire'ın yerini alacak bir yeni teknoloji sunmayacak gibi görünüyor. Lisa Su'nuna açıklaması, firmanın CrossFire ile pek ilgilenmediğini (daha doğrusu hiç ilgilenmediğini) açıkça gösteriyor.
O halde çoklu ekran kartıyla oyun oynamanın geleceği karanlık görünüyor. Peki, bu kötü bir şey mi?
Potansiyelini Kullanamadı
Birden fazla ekran kartıyla oyun PC'nizi güçlendirmek kulağa harika geliyor, ancak bu fikir şimdiye dek potansiyeline ulaşamadı. İkinci bir ekran kartı eklemeniz, grafik gücünü ikiye katlamanız değil, en iyi durumda yüzde 50 hızlanmanız anlamına geliyor.
Bu da küçük sayılacak bir artış değil, ancak en iyi durumdaki artıştan bahsediyoruz. Her oyunda bu oranda performans artışı elde etmiyorsunuz. Ancak ekran kartı için parayı tam olarak öderken performansı tam alamamak, can sıkıcı olabiliyor.
Üçüncü ve dördüncü ekran kartını eklerseniz, azalan faydalar kanunu tam anlamıyla kendini gösteriyor ve performans artışı, her defasında azalıyor. Böylece, performans artırmak için çok maliyetli bir yola girmiş oluyorsunuz. Üstelik bu fazladan ekran kartlarının harcayacağı elektriği ve çıkardığı gürültüyü hesaba katmadık bile.
Başka Sorunlar
Çoklu ekran kartlarıyla ilgili sürücü ve oyun desteği, en çok şikayet edilen konular arasında. Birçok oyun ek ekran kartlarını yok sayıyor ve ekstra GPU gücünüz boşa gidiyor. Daha kötüsü, bazı oyunlar çoklu ekran kartı nedeniyle sorun yaşıyor ve performans düşüklüğü baş gösteriyor.
Çoklu ekran kartı kullananların sayısının azalması, bir kısır döngüye neden olmuş durumda. Bu durumdan dolayı geliştiriciler, artık çoklu ekran kartına daha az destek sunuyorlar. Bu da daha çok kullanıcının tek ekran kartıyla yetinmesi anlamına geliyor.
O Halde SLI ve Crossfire Öldü. Peki, Bu Kötü mü?
Bizce değil, çünkü Nvidia'nın ve AMD'nin en son ekran kartları müthiş bir performans sunuyorlar. Üst seviyede neredeyse her kart, 1080p'de neredeyse her oyunu tam detaylarla çalıştırabiliyor. 1440p gibi daha yüksek çözünürlüğe sahip az sayıda oyuncu da tek ekran kartıyla yetinebiliyor.
Bununla birlikte 4K ve sonrasında bazı ekran kartları bocalayabilir. Yine de biraz ince ayarla iyi bir oyun deneyimi elde edilebilir.
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