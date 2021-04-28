NVIDIA Studio Workshop Serisi Yeni Eğitimlerle Devam Ediyor

NVIDIA, yaratıcı uygulamalarla çalışırken sanatçılara, yaratıcılara ve 3D geliştiricilere en iyi performansı ve güvenirliği sağlayan NVIDIA Studio platformunu kullanarak Navras Akademi ile workshop serisi düzenliyor. NVIDIA Studio Workshop Serisi'nde 3 boyutlu modelleme ve oyun grafikleri konusunda bilgiler verilerek bilgisayar oyunu oluşturmanın temel adımları konusunda ücretsiz eğitimler veriliyor. Eğitimlere 3 boyutlu modelleme ve oyun grafikleri uygulamasıyla ilgilenen herkes katılım sağlayabiliyor. NVIDIA Studio Workshop Seri'sinin ilk iki bölümünde 3B karakter modelleme, karakter yaratma ve animasyonu üzerine eğitim verilirken yeni yayında motion capture (hareket yakalama) tekniği anlatılacak.
Sanatçıları ve endüstri profesyonellerini destekleyen NVIDIA Studio platformu; 3D, render alma, video düzenleme, hareketli grafik, fotoğrafçılık, grafik tasarım, mimari görselleştirme ve yayıncılık gibi yaratıcı alanlarda kullanıcılara yüksek performans sağlıyor. NVIDIA'nın sektör lideri GPU'ları ve Studio Sürücüleriyle yaratıcı uygulamalar, ilham verici bir performans ve yetenek düzeyiyle gelişiyor ve hız kazanıyor.
Toplamda dört bölümden oluşacak NVIDIA Studio Workshop serisinin üçüncü yayını 28 Nisan Çarşamba günü saat 19.30'da @NVIDIAGeForceTR Twitch hesabında gerçekleştirilecek. Eğitimlerin birinci ve ikincisine NVIDIA GeForce Türkiye Youtube kanalından erişilebiliyor.
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