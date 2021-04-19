NVIDIA'nın RTX 3000 Kararı, Kripto Para Madencilerini Üzecek

Krtipto para madenciliğinde daha fazla kripto para çıkartabilmek için ekran kartı çiftlikleri oluşturulurken, elbette bu ekran kartı stoklarının hızla tükenmesine ve bu nedenle ekran kartı fiyatlarının artmasına sebep oluyor. Uzunca bir süredir gerek oyuncular gerek NVIDIA ve AMD gibi ekran kartı üreticilerinin canını sıkan bu stok problemlerini önlemek için üreticiler farklı önlemler geliştirmeye devam ediyor.
Yeni gelen bilgilere göre NVIDIA, kripto madencilikle mücadele edebilmek için sınırlayıcı içeren yeni Ampere GPU varyantı üzerinde çalışıyor. GA106-302 kod adlı bu yeni GPU'nun, GeForce RTX 3060 ekran kartlarında GA106-300'ün yerini alması beklenirken, bu yeni GPU ile beraber kripto para madencilerinin RTX 3000 serisine olan ilgisi azalacak. En azından NVIDIA'nın düşüncesi bu yönde.
NVIDIA'nın bu hamlesi işe yarayacak mı hep beraber bekleyip göreceğiz. Yeni GPU'nun ne zaman piyasaya çıkacağı ise şimdilik belli değil.
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