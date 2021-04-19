NVIDIA'nın RTX 3000 Kararı, Kripto Para Madencilerini Üzecek

NVIDIA, RTX 3000 serisi ekran kartları için kripto para madencilerini fazlasıyla üzecek bir çalışma başlattığını duyurdu.

  • Ercan Uğurlu
NVIDIA, Kripto Para Madencilerini Üzecek

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