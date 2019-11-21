NVIDIA Super Ekran Kartları, Notebook'lara Geliyor

NVIDIA, yakın zamanda RTX ekran kartlarını tanıtmış, arkasından da RTX serisi modellerine güncelleme getirerek Super modellerini piyasaya sürmüştü. RTX ile masaüstü bilgisayar tarafı için önemli hamlede bulunan NVIDIA, daha önce RTX 20 serisi ekran kartlarını da dizüstü bilgisayarlar için özel olarak hazırlamıştı. Şimdi de yola Super ekran kartlarıyla devam edecek.
Max-Q tasarımlı Super ekran kartlarını önümüzdeki dönemde dizüstü bilgisayarlara getirecek olan NVIDIA, muhtemelen ilk modelleri Mart 2020 tarihinde sevk edecek. Peki, notebook'larda hangi kartları göreceğiz. Liste şöyle:
- Nvidia GeForce RTX 2080 Super Max-Q with 8GB GDDR6 (80W TDP)
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super Max-Q with 8GB GDDR6 (80W TDP)
- Nvidia GeForce RTX 2060 Super Max-Q with 8GB GDDR6 (80W TDP)
- Nvidia GeForce GTX 1660 Super Max-Q with 4GB GDDR6 (35W TDP)
- Nvidia GeForce GTX 1650 Super Max-Q with 4GB GDDR6 (35W TDP)
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