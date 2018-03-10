NVIDIA Turing Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Dedikoduları
NVIDIA'nın beklenen yeni nesil grafik kartı Turing hakkında, çıkış tarihi de dahil tüm bildiklerimiz burada...
- Ercan Uğurlu
Her ne kadar Turing desek de, aslında şu anda NVIDIA'nın bir sonraki GPU ailesi olmak için 3 farklı kod isimli aday var. Turing'in yanı sıra Ampere ve Volta isimleri de ortalıkta dolaşıyor, ancak bunlardan Turing daha iddialı gibi görünüyor. En azından gelen son haberler bunu işaret ediyor. Bununla beraber Turing, 10 serisi Pascal kartlarının yerini alacak olan yeni sınıf ekran kartları olarak gelecek. Peki, bu kartları ne zaman göreceğiz.
NVIDIA Turing'in bu yaz piyasada olması beklniyor. Pascal ailesinden daha uygun fiyatlı olması beklenen yeni nesil grafik kartlarından beklenti ise, PC oyunlarını 4K çözünürlükte 60 kare oynatabilecek performans sağlaması. Bu konuda 11'inci nesil NVIDIA kartlarının daha verimli olması bekleniyor.
NVIDIA Turing ne zaman çıkacak?
NVIDIA'nın 11'inci nesil ekran kartı olacak olan Turing'in, bu yaz piyasada olacağı öngörülüyor. Bu konuda Tom's Hardware'in yayınlanan raporuna göre, NVIDIA Turing 18 Temmuz'da raflarda olacak. Öte yandan Tweaktown ve Reuters tarafından yayınlanan haberlere göre ise 23 Mart'ta düzenlenecek olan Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda da (Game Developer Conferance) Turing'in tanıtımını izleyebiliriz.
NVIDIA Turing fiyatı ne kadar olacak?
NVIDIA Turing'in fiyat etiketinin çok da yukarılara çıkmayacağı öngörülüyor. Her ne kadar fiyatla ilgili olarak net bir rakam şu ana kadar verilmiş olmasa da, NVIDIA Turing'in fiyatının elbette şu an piyasada olan şu kartlardan biraz daha yukarıda olacağını görmek bizleri şaşırtmayacak.
• Nvidia Titan Xp - $1,199 (£1,099, AU$1,950)
• Nvidia GeForce GTX 1080 Ti - $699 (£679, AU$1099)
• Nvdia GTX 1080 - $599 (£600, AU$925)
• Nvidia TX 1070 Ti - $449 (£419, AU$759)
• Nvidia GTX 1070 - $379 (£379, AU$699)
• Nvidia GTX 1060 - $199 (£279, AU$429)
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