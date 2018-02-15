NVIDIA Turing Ekran Kartları Yolda
NVIDIA, Turing kod adlı gelecek nesil ekran kartlarını gelecek ay açıklayabilir. Peki, bu kartlar ne sunacak?
- Ercan Uğurlu
Şimdiye kadar NVIDIA'nın gelecek nesil ekran kartlarının adının Volta olmasını bekliyorduk fakat 11 serisi ekran kartlarının ismi ünlü bir fizikçiden gelebilir. Reuters'un haberine göre NVIDIA, yeni nesil oyuncu ekran kartlarının adını Turing solarak belirleyecek. Hatta bu yeni nesil ekran kartlarını gelecek ay tanıtacak.
Yeni kod adı, NVIDIA'nın Ampere adlı yeni nesil GPU'yu hazırladığı ileri sürülen bazı söylentilerin ardından geliyor. Raporda, NVIDIA'nın mevcut GP102 Pascal yongasını yeni bir GA104 Ampere mimarisi ile değiştirebileceği bilgisi de yer alıyor. Yani yeni nesil ekran kartının adı Ampere de olabilir.
Her iki bilgi de, NVIDIA'nın gelecek ay düzenlenecek olan Games Developer Conference (Oyun Geliştiricileri Fuarı) etkinliğinde yeni bir duyuru yapacağını işaret ederken, Ampere veya Turing isimli 11 serisi ekran kartlarını nisan ayında piyasada görebiliriz.
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