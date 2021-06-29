NVIDIA ve AMD'ye Çin'den Yeni Rakip Çıktı!

Çin medya Jiemian tarafından hazırlanan rapora göre, NVIDIA ve AMD'ye yeni bir rakip daha geliyor. Biren Technology adındaki Çinli şirket, ürettiği 7nm çip ile NVIDIA ve AMD'nin GPU'larına rakip olmaya hazırlanıyor.
Biren Technology'nin CTO'su ve baş mimarı Mike Hong, geçtiğimiz günlerde Çin medyasına bir röportaj vererek, şirketin 7nm GPU'sunun yoluna çok iyi şekilde ilerlediğini ve bu yıl içinde seri üretime geçeceklerinin müjdesini verdi. Çip, HPC ve AI/ML iş yüklerinin üstesinden gelmek için hızlandırıcı olarak tasarlanıyor ve böylece NVIDIA'nın yeni nesil 5nm veri merkezi GPU'larına rakip olması bekleniyor.
NVIDIA'nın Ada Lovelace adını verdiği 5nm mimarisinin çıtayı mevcut Ampere tasarımlarının üzerine çıkarması ve TSMC ya da Samsung'un 5nm'lik süreci kullanılarak inşa edileceği iddia ediliyor. NVIDIA'nın geçtiğimiz sene duyurduğu Ampere A100 GPU'su ise üst seviye özellikleriyle dikkat çekiyor. Kartta; 6912 CUDA çekirdeği, 432 Tensor çekirdeği, 80 GB'a kadar HBM2E ve 2 TB/s'ye kadar bellek bant genişliği yer alıyor. Yeni nesil Ada Lovelace'in de en az bunun kadar etkileyici olacağı açık ve üzerine çıkmak pek de kolay olmayacak. Bu anlamda Biren Technology'nin işi bir hayli zor görünüyor. Fakat şirket gelişimden dolayı bir hayli umutlu.
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